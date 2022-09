La historia del colombiano que no tiene pulso

Fue así que en la Fundación Clínica Shaio en 2019, para él realizaron el primer implante de un sistema de asistencia ventricular izquierda (HeartMate3) en Bogotá. Diego afortunadamente pudo tener acceso a esta nueva tecnología y su agradecimiento es infinito. “Una gran ventaja es que con este implante no había rechazo”, añade Diego, a quien vemos sentado, tranquilo y cargando el bolsito que sostiene su batería. Ha pedido un permiso en su trabajo para asistir a este evento en la Universidad de los Andes, organizado por Connect Bogotá y Abbott.

Resulta que Diego sufrió una falla cardíaca hace algunos años, pero el diagnóstico lo obtuvo después de meses de ir y venir de hospitales e instituciones. Cuenta que en una ocasión fueron 15 días en los que le tocó dormir completamente sentado por la imposibilidad de respirar. Ya tenía edema a raíz de la miocarditis que padecía y que pudo constatar la Clínica Country, llegando a ser un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Su corazón ya no funcionaba correctamente y sobreviviría con un trasplante, pero resulta que en Colombia según la Fundación Cardioinfantil hay 3.038 personas en lista de espera por un órgano y según el Ministerio de Salud y Protección Social estos procedimientos son limitados por la escasez de donantes. Aproximadamente son 17 meses los que tiene que esperar una persona para ser trasplantada y la posibilidad de morir es de un 20%. Lea aquí: Casos de insuficiencia cardíaca se disparan a nivel mundial

Diego Castañeda es una de las pocas personas en todo el mundo que no tiene pulso y que ha aprendido a vivir cargando una batería que mantiene su corazón funcionando. Sí, una batería como la que hace andar a los carros, o aquella que permite que podamos usar un celular. Se ve y se siente bien usando este dispositivo llamado HeartMate3, de Abbott y que han implantado para bombear la sangre a todo su organismo como lo haría el ventrículo izquierdo.

Ana es una paciente que muestra la válvula de su dispositivo. La Dra María Juliana explica su funcionamiento

La doctora María Juliana Rodríguez es jefe del departamento de falla cardiaca y trasplante de la Fundación Cardioinfantil. Lo mira con emoción y es que él es uno de sus pacientes. Es como un milagro andante porque de 100 personas diagnosticadas con falla cardíaca, el 70% muere en el primer año. Ella explica qué es la falla que ocasionó el problema de Diego. “Para resumir, la falla cardíaca afecta el bombeo del corazón. Esta es una condición que provoca que el lado izquierdo del corazón no pueda bombear sangre al resto del cuerpo y que muchos órganos no reciban oxígeno, por lo tanto no pueden funcionar correctamente”.

Debemos conocer la enfermedad

La enfermedad coronaria es el mayor factor de riesgo para desarrollar una falla cardíaca y lamentablemente, aún no se le mete la ficha en todo el país a la prevención y hay cierto desconocimiento para el tratamiento de esta enfermedad. Lea además: 4 recomendaciones para alargar la vida del corazón

“Este dispositivo, el HeartMate3 es implantado por un cirujano cardiovascular. El dispositivo une el ventrículo izquierdo y la aorta, que es la principal arteria que lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo. Tiene un sistema externo, conectado por una línea de transmisión, que incluye un regulador y dos baterías recargables”, añade la experta María Juliana.

Para acceder a esta opción de vida es indispensable vencer la barrera del subdiagnóstico en relación a falla cardíaca y sus complicaciones. Saber que existen este tipo de alternativas y que las personas pueden beneficiarse a través de su plan de salud es fundamental.