La historia tras una pareja que celebró 50 años de matrimonio en Arjona

Roquelina Pájaro.

Lucha por vivir

Una de las más grandes batallas de esta pareja comenzó cuando Roquelina cumplió 32 años -hoy tiene 73-... Le diagnosticaron cáncer de cuello uterino. Desde ese mismo momento empezó la lucha por acceder a una intervención quirúrgica a través de la cual pudiesen extirparle el tumor; tras varias solicitudes a clínicas, logró concretarla en una cerca del Mercado de Bazurto (frente donde ella trabajaba).

Roquelina recuerda que el médico del centro asistencial la examinó y le dijo que su afección era delicada, que necesitaban operarla en los próximos tres meses pero que volviera a consultar en dos meses para ver la evolución; si no volvía en ese tiempo, no habría mucho que hacer en contra de la enfermedad. “Eso me preocupó mucho, yo estaba muy joven para morir, ya había parido a Rosaura, Arelis y César, pero mi estado de salud empeoraba. Lloraba, bajé de peso, me adelgacé demasiado. Cierto día, una de mis hermanas me visitó y me dijo que el doctor José Gregorio Hernández -hoy beatificado- me podría resolver ese problema”.

Roquelina asegura que se aferró a la fe y la oración y esperó paciente su curación, la que, según ella, fue posible mediante ese proceso de comunicación espiritual con el médico durante un mes.

“Yo le rogaba a Dios y al médico José Gregorio que me ayudaran a superar esta crisis y así fue, un día me levanté y sentí algo raro en mi cuerpo, como cuando se nos quita un peso de encima. Me levanté de la cama y seguí orando, abrí las brazos y le di las gracias a Dios. Catorce días después me realicé los exámenes de forma particular y se los llevé al médico que me había pronosticado pocos días de vida. Los vio y se sorprendió, ordenó realizarlos otra vez, ahí mismo, en la clínica, pero no encontró nada. Ya me sentí curada”. Dos años después, volvió a quedar embarazada y concibió dos hijos: Rafael y Yakelín.