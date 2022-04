La impactante historia de una fotógrafa y sus luchas en Venezuela

Esa misma pasión que siente por la reportería gráfica y que recorre sus venas estuvo a punto de mandar a Carmen Hernández Garso a la tumba.

Ahora lo recuerda con la tranquilidad de estar viva y completa, pero allá, en la zona de Venezuela donde Carmen habitaba no era fácil -todavía no lo es y quién sabe cuándo lo será- ejercer la libertad de expresión y ella lo sabe perfectamente: esta mujer de 30 años tuvo que estar hospitalizada por dos semanas a raíz de una arremetida policial, tras la cual se vio obligada a salir de su país para buscar otras oportunidades. Lea aquí: Duque espera que Rusia no emplee apoyo militar a Venezuela

***

Carmen es oriunda del estado de Trujillo, en el vecino país, y hoy se pasea por el Centro Histórico de Cartagena para buscar las oportunidades que escaseaban en su país, acá convergen turistas de todas partes para descansar. Ella lleva consigo una carpeta que contiene información sobre los puntos históricos, playas, restaurantes, medios de transporte acuático y terrestre de la ciudad: sí, en su afán de ganarse la vida se convirtió en guía de turismo que ofrece todo tipo de planes en medio de la reactivación económica que por estos días atraviesa este sector.