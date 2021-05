La otra “pandemia”: 48% de los homicidios en 2021 han sido en riñas

“Hemos venido señalando desde hace quince años que hay un crecimiento, a veces lento, a veces rápido, pero siempre en ascenso, de la intolerancia social en Cartagena. De eso se habla, se dice como si fuera un discurso social vacío, pero hablar de intolerancia social es entender parte de lo que son las cifras de riñas personales: ellas son la mejor expresión de la intolerancia. La gente no se tolera por las circunstancias de la ciudad, que es: está deteriorado el contexto social y la gente está crispada”, apunta.

Freddy Goyeneche, director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED), dice que las cifras son los mismos hechos, y que la respuesta a mi pregunta -¿Cómo y por qué la intolerancia se fortaleció tanto para destronar a los sicarios?- no está en los números, sino en la combinación de varios y complejos aspectos.

Para Goyeneche, hay dos términos claves en la génesis de este fenómeno: instituciones débiles e intolerancia social, “ese es el marco del crecimiento de las riñas. (...) Esos dos elementos se combinan en un contexto de indicadores socioeconómicos frágiles, en cualquier sociedad del mundo, y eso conduce a la violencia”, concluye.

Jair Vega, sociólogo y magíster en Estudios Políticos y Económicos, dice que “sobre el tema de las riñas y los absurdos hay que analizar varias cosas. En primer lugar, nosotros hemos tenido una transformación cultural muy compleja, digamos que desde los años ochenta hacia acá, con todo este tema de la emergencia de la cultura mafiosa, en la cual el valor de la vida se ha ido deteriorando de una u otra manera y van cambiando muchas cosas. Antes, los juegos entre muchachos se resolvían y no solían pasar de las manos a las armas, y muchos de los conflictos cotidianos fueron pasando, en primer lugar, a toma de posición, a un juicio, a una agresión, a tomar justicia por la propia mano”.

En segundo lugar, según Jair Vega, hay que decir que los conflictos fueron escalando hacia la violencia y hacia las armas. “Es un tema complejo, porque va poniendo una cantidad de elementos en la vida como yo no me voy a dejar joder, aunque sea mi amigo o una persona cercana, como si cualquier mínimo conflicto me tuviese que llevar a imponerme por la fuerza. Esto se fue convirtiendo en una costumbre, entonces, por supuesto que eso deteriora el valor de la vida, baja los estándares morales y éticos para poder definir hasta dónde yo puedo actuar o convertir mi cuerpo, mis manos o cualquier elemento a mi alcance en un arma para agredir a otro, inclusive un familiar, porque esos estándares sociales se van bajando y hacen que nada nos detenga frente a este tipo de acciones”.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solo entre enero y abril de 2021, hubo 3.748 asesinatos en el país y entre los presuntos homicidas investigan a 43 familiares (entre ellos ¡4 madres!, 3 hijos, 2 padres y 2 hermanos), 26 amigos y 11 conocidos.