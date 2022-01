Las mujeres de Arauca que hacen maravillas con bolsas recicladas

Al conversar con Leidy Viviana, he logrado entrar al patio y a la casa de Dolly Dolores Rivera, quien en esta mañana luminosa de enero teje en su casa de Saravena, suspirando por Cartagena de Indias, una ciudad que solo ha visto en postales o por la televisión, soñando alguna vez conocer el mar. Pero es Leidy Viviana la que ahora le cuenta cómo es la ciudad, y ella vuelve a suspirar extrañada que esos bordados hayan tocado el corazón de los cartageneros y asistentes a la feria internacional. Y desde la soledad de la luz de Saravena, Dolly, que en verdad se llama Dolores de Socorro Rivera Pulgarín, dice que no volvió a saber de su familia. Y cuando empezó a tejer la gente que la veía le decía: “¡Tejiendo bolsos con bolsas de basura? ¡Está perdiendo el tiempo!”. Sus bolsos, flores, aretes, sombreros y paisajes logran una belleza salida de la gracia y la paciencia de sus manos, con la misma luz con que estallan los amarillos que florecen en Saravena.

En el puesto 119 de la feria de Cartagena de Indias, me sorprendió el nombre con que Leidy Viviana bautizó este emprendimiento laboral y artístico: Maraka, y me explica que es una palabra que en lengua muisca tiene varios significados: Ma es la madre tierra. Ara son las aves guardianas de la lengua en la tierra, las cotorras. Aka es el reino de lo celeste. Maraka o capachos es un amuleto de buena suerte, es la bienaventuranza, pero toda la palabra es la conjunción y armonía entre el cielo y la tierra. Entre esas veinte mujeres, algunas jóvenes, madres cabeza de hogar, y mujeres de la tercera edad, también se han integrado muchachos de la región que desean seguir el camino del tejido, y personas con discapacidad motora. Hay sordos que aprendieron a leer los labios y aprendieron a tejer, gracias a este colectivo. Maraka nació en 2014, creó una tienda de reciclaje que cerró durante la pandemia, pero no ha cesado en su tarea obstinada y ejemplarizante. Wilson Mantilla, el padre de Leidy Viviana, es santandereano y ha sido el portero de un hospital en donde conoció a Omaira Mendoza, llanera, los dos emprendedores infatigables sorprendidos de que su hija haya posicionado a la región con un arte derivado del reciclaje. Lea también: Fotos: artesanos colombianos detrás de ‘Encanto’.

“Mis padres se reían al verme animar y promover a las mujeres tejedoras. Creyeron que me había chiflado, pero cumplí el deseo de mis abuelas, el de Dolly y de un sinnúmero de mujeres de mi tierra”. Rufino Mantilla, el abuelo de Leidy, abrió la ruta hacia el Arauca desde Santander. Una mujer clave para la creación de Maraka ha sido Dolly Rivera, quien, a sus 80 años, sigue tejiendo con la misma pasión de siempre, en la sala y en el taller de su casa, bajo la luz de la flor amarilla del llano.. Leidy Viviana emprendió un viaje por Perú y Chile, cruzó los puntos cardinales de la esperanza, la soledad, hasta sentir el llamado de su tierra, luego de vivir experiencias de orfandad y desestabilización. Y encontrar, por fin, la luz en su propia aldea, junto a su familia y a la legión de mujeres tejedoras.