Leonardo Padura, el béisbol lo hizo el escritor que es hoy

Predestinaciones existen. Cuando entendió que no tenía futuro como pelotero, fue a la Universidad de La Habana con la máxima de estudiar periodismo y así escribir sobre béisbol. De nada más. Pero al hombre lo poncharon sin coger el bate, pues en ese momento el gobierno cubano decidió que “había muchos periodistas”, así que no abrieron la carrera. En la marcha de la frustración vio: “Cine, teatro y televisión”. Y allá lanzó, pero fue un foul, pues solo era una asignatura de filología. Años después como filólogo se tatuó la impronta que tanto repite y la cual persigue Mario Conde en sus novelas: “Escribir es lo más importante para mí”. Lea: Leonardo Padura conversa en Cartagena de Indias

Ya puedo ir al cielo, ¿puedo ir a jugar pelota?”, le dijo de niño a su madre tras su primera comunión. Leonardo Padura nunca pensó ser escritor. El que aún vive en el barrio de La Mantilla, en La Habana, en la misma casa que construyó su padre hace casi 60 años, recuerda que el éxito literario no lo desarraigará de esas calles que lo vieron batear, descamisado y descalzo. Con la Ruta 4 yendo y viniendo. El béisbol fue, o sigue siendo, su gran pasión. Lea: Leonardo Padura: Cuba vive una “tormenta perfecta”

Y no ha habido novena entrada en su galopante carrera literaria, pues no ha parado hasta hoy. Ni cuando la gran crisis de los noventa dejó sin papel y sí con mucha hambre y desazón a su isla. El antídoto que encontró: “Escribir como loco para no volverme loco”.

Padura, el tranquilo

Al mediodía de ese sábado, asistí a un club de lectura que fue más una charla próxima, familiar, entre Padura y la crítica literaria Margarita Valencia en la que se abordó la obra del cubano y se presentó su última novela: ‘Personas decentes’. La décima novela del detective Mario Conde. Una tertulia a la que asistieron poco más de veinte sonrientes que se sintieron en el dugout más exclusivo del festival. Le puede interesar: “Es injusto llamar inmoral a mujer prostituta”: Padura en Hay Festival

Desconozco si fue la timidez provocada por el primer encuentro entre el ‘cuarto bate’ habanero y los ojos brillantes de unos asistentes que parecían más unos cazatalentos; o por la imperante belleza intelectual de las mujeres, mayoría en el recinto, como Lucía Coll, su esposa y guionista; Niurka Rigñack, gestora cultural; la escritora Diana Ospina o las integrantes del club cartagenero de lectura, Letras y Camelias; pero Padura fue mesurado en su intervención. Tranquilo, jovial, pero nunca adusto.