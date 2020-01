Los luthieres escuchan la voz de la madera

Cremona, en el sur de Lombardía, pequeña ciudad de Italia que no alcanza los ochenta mil habitantes, es la capital italiana de los luthieres desde hace quinientos años y la ciudad de los violines. Antonio Stradivari fue el más grande luthier de Cremona e Italia, y sus descendientes preservaron la tradición fabricando más de dos mil violines, de los que aún quedan setecientos en el mundo. También la familia Guarneri hizo lo suyo en este arte de la paciencia, la veneración al instrumento y la fidelidad a un diseño y a un sonido. En el corazón de la ciudad está la escuela oficial de luthieres, en la Plaza Marconi. Una réplica de esos violines de Stradivari se exhibió hasta ayer en Expo Música, en el Centro de Convenciones, en el Cartagena Festival de Música. Y de Cremona han venido muchos de esos luthieres a Cartagena, impulsados por ITA, la agencia italiana que preside Riccardo Zucconi. La Italian Trade Agency, que ha traído para su muestra de instrumentos de cuerda frotada, a los luthieres Liutaio Angelo Sperzaga, de la Escuela de Luthería de Cremona, Negroni Massimo, Abe Jun, Claudio Arezio, Di Pietrantonio Fabrizio, Roberto Salvianti. Junto a los luthieres de violines, a L. Polverini y Bugari Armando, luthieres de acordeones, Andrea Rivolta, en suministro de maderas y Borgani Saxophones, especialistas en instrumentos de viento. Los dos acordeones que trajeron a Cartagena volaron el mismo día que se exhibieron, uno de los instrumentos fue diseñado con los tres colores de la bandera colombiana. Estaban pensando en vallenato desde Cremona.

Al conversar con el italiano Riccardo Zucconi, él me dice que la filosofía de esta muestra persigue mantener una tradición de más de quinientos años. “La cultura no es diversión. No es posible sin economía”, me dice. “Se requiere rentabilidad. La cultura es una industria muy grande. En Italia hay muchas empresas que se han consagrado a la industria musical. Estamos en ochenta países, y ahora en Colombia. Nuestra primera experiencia en el país, gracias al Festival de Música, fue en 2016. Los luthieres de Cremona se abastecen de los bosques de abetos que están en el valle del norte de Italia. El estilo de los luthieres de Cremona nunca cambió desde el año 1500. En su forma, diseño, técnica, acabado, colores, sonido. En la escuela estatal de luthieres de Cremona hay más de 160 estudiantes. Es un distrito cultural que posee el Museo del Violín”. Entre los luthieres de Cremona hay dos colombianos: Giorgio Grisales, de Medellín, y su sobrino Ricardo Grisales, que apenas cumplirá cuarenta años y de los cuales lleva veinte como luthier de violines, violas, violonchelos. El tío dirige uno de los talleres de luthieres en Cremona. Dice que él, además de constructor de instrumentos, desea aprender a tocar el violonchelo. Tiene dos años en su aprendizaje. Admira a la violinista norteamericana Hilary Hann. Me cuenta que él trabaja en una habitación pequeña y una mesa en donde diseña y trabaja la madera de los instrumentos. Me presenta a la italiana Andrea que trae una muestra de las maderas y lo primero que hago es oler como los niños el misterioso rastro del bosque dormido en el árbol que se convertirá en violín. Entonces Andrea me dice que de un solo bosque no se construyen los violines. Los violines se hacen con el abeto de los bosques del norte de Italia, los bosques de arce de Bosnia, los bosques de ébano de Madagascar, India o África. La faja negra de los violines viene de esos bosques de ébano. El arce es el leño más suave de las maderas duras, me dice Ricardo Grisales. Entonces él me ayuda en esta metáfora real para esta crónica: los violines vienen con la música de tres bosques... No sé por qué sale a relucir el nombre del luthier colombiano Carlos Arcieri, uno de los grandes restauradores de instrumentos de cuerda frotada. “¡Es un restaurador fantástico!”, dice Ricardo emocionado.