Madre subrogada: relato de cuando parí a los gemelos de otra mujer

“No fue un embarazo fácil, fue gemelar, de bastante cuidado -cuenta espontánea-. Fue con todas las maluqueras y muchos más cuidados. Los vómitos, los antojos, todo fue igual, pero te voy a ser honesta, no sentí ningún tipo de conexión con los niños. Cuando nacieron, ellos estuvieron en UCI, quien los atendió fui yo, pero no sentí conexión con ellos”.

-Tengo una persona muy allegada a mí que también pasó por esa situación y me comentó, me contactó con la persona de la clínica. Fui, conocí la situación y me llamó la atención en el momento porque estaba pasando por una crisis económica bastante difícil- responde serena al otro lado del teléfono, desde otra ciudad. Le puede interesar: ¿Es posible alquilar vientres en Colombia?

María* parió a dos bebés, pero nunca le dirán mamá por una razón simple y compleja: no es la mamá, solo le alquiló su vientre a una desconocida que no habría podido ser madre -genéticamente madre- de otra forma. Simple para María: los niños no tienen sus genes, por lo tanto no son suyos; compleja para quienes encuentran reparos éticos, morales y religiosos sobre la maternidad subrogada.

-No, yo tenía claro desde un principio que ellos no eran mis hijos, solo presté mi barriguita. Y la felicidad con la que vi a esa pareja... no, es más, yo aún tengo contacto con ellos, me mandan fotos, yo veo a los niños.

-Cuando estás embarazada, vas por la calle y te encuentras con conocidos y esos conocidos te dicen: “Ay, estás embarazada, ¿es niña?”... ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones cuando eres madre subrogada?

-Eso sí es difícil de manejar. En el caso mío, mi familia toda estaba enterada 100% de lo que yo hice. El tema de pronto lo manejé porque tengo un carácter fuerte, no soy de muchas amistadas ni de comentarle mi vida a nadie. Estaba trabajando y en la empresa me preguntaban: “Oye, ¿y tus hijos nacieron?”. Yo: “Sí, están muy bien” y ya. Soy muy tajante con los temas personales, pero ese aspecto sí me dio duro porque la gente pregunta mucho, es la hora y todavía preguntan. Lo que más duro me dio fue eso (...) La gente dijo que el bebé se había muerto y yo estaba como si nada.

-¿Cómo fue el acuerdo con la pareja?

-No firmé ningún contrato inicial ni nada, todo fue verbal, en la clínica fue como si el tratamiento lo estuviera haciendo yo, particularmente. Cuando los bebés iban a nacer, me contacté con una abogada y firmé una renuncia... en los documentos que firmé, decía que yo renunciaba a los niños, era como si se dieran en adopción. Renunciaba a cualquier prueba de ADN, aunque no doné óvulos ni nada.

Sobre si hubo dinero de por medio... “Me daban dos millones de pesos mensuales, me pagaban la EPS y transportes y medicamentos aparte. Los papás de los bebés me tomaron mucho cariño, nos daban cosas, a mis hijos y a mí, pero nunca era directamente. Yo iba a la clínica a fin de mes y me daban todo. Cada tres meses me daban todo, las pantis, los brasieres, ropa, fueron casi ocho meses. Al final, me obsequiaron 30 millones de pesos y 5 adicionales por el otro bebé. Una abuelita de los bebés aparte me regaló siete millones de pesos”, menciona y acepta que no tiene claro qué tan legal es lo que pasó.

-¿Volverías a hacerlo?

-No, por cuestiones de salud. Entendí en el proceso que estar embarazada no es un juego y no quiero otro embarazo. Sí conozco a muchas mujeres, muchos vientres dando vueltas por ahí, que ya era la segunda y la tercera vez que lo hacían, pero yo no. Hoy en día te digo: no es fácil, pero es bonita la experiencia porque les ayudé a esas personas, que soñaban con tener un hijo... ¡les di dos!, pero no.