Memorias de mar de Roberto Burgos Cantor

La carta póstuma que Roberto Burgos Cantor le escribió a su padre es tal vez uno de los textos más sublimes y desgarradores de este libro del gran narrador cartagenero. Son memorias tempranas que empezó a escribir en los años noventa del siglo XX, evocando su infancia y juventud, y la nostalgia lluviosa de Cartagena de Indias, su ciudad natal. Esta edición, que se publica dos años después de la muerte de Burgos, ha estado al cuidado de su esposa Dora Deyanira Bernal y sus hijos Alejandro y Pablo.

Poscriptum es el nombre de esta carta estremecedora, de belleza, nostalgia, un homenaje a Constancia Cantor, la madre, y a Roberto Burgos Ojeda, el padre, a quienes yo mismo veía todas las mañanas por el paseo de Manga, compartiendo el amanecer de medio siglo juntos: estaban a punto de celebrarlos cuando la muerte vino a tocar a la puerta.

Primero llegó por Constancia, el 1 de julio de 1997. Era una entrañable, abnegada y dulce mujer que consagró sus últimos treinta años a servir a los más humildes en los extramuros de la ciudad, en las lomas del barrio Chile y Olaya Herrera, en el suroriente de Cartagena. Cuando Constancia Cantor cerró sus ojos para siempre, su compañía se fue apagando como una vela frente al mar, abandonada a su suerte. Su esposo se echó a morir.

En septiembre de ese mismo año, Roberto, el escritor, entró al hospital a ver a su padre en la sala de cuidados intensivos, abrumado de tubos, oxígeno y luces. El rostro mantenía aún la serenidad y “la severidad usual”, recuerda Roberto, al deslizar su mano por su frente. Aquella caricia de hijo a padre lo devolvió en el tiempo. “Conjeturé si la vez anterior que nos tocamos estaba en los días de la niñez. Quizá tenía cinco o seis años de mi edad y nos bañábamos juntos. Llenabas mi cuerpo de espuma y pompas de jabón. Me enseñabas a secarme con las grandes toallas blancas. Dijiste, pasándote la mano por el rostro, que querías rasurarte. Enseguida pensé que esa sería la primera broma que te iba a hacer cuando te levantaras”.

Esperar que un paciente, un ser querido se levante de la cama de un hospital, es quizá la espera más terrible. Aferrarse al desenlace sin perder las ataduras del milagro, la fe inquebrantable que agita las alas de los ángeles. En medio de instantes llorosos y lecturas de versículos de la Biblia en la sala de enfermos graves, Roberto salió de las penumbras del hospital hacia la luz del mar que alumbraba el reverso de los ventanales cerrados. Detrás del hospital estaba la bahía con su resplandor, la escollera y el mar infinito, y entonces Roberto se fue caminando hacia la ciudad vieja. Vio la cúpula del templo de San Pedro Claver y entró impulsado por la luz sobrenatural de los vitrales. El padre murió el 18 de diciembre.

“Adquiría conciencia de las conversaciones que nos estábamos debiendo, de las preguntas que quería hacerte, contarte por mí mismo en qué estaba en el mundo. Era como presentarme después de un casi largo periplo. Contarte, creo, que esto soy, no sé si me convertí en adulto, espero no haber traicionado al niño, al que una vez enseñaste a guardar equilibrio en su primera bicicleta en el malecón donde corrían los cangrejos del barrio El Cabrero”. Evocó días de infancia junto a su hermana mayor, Sonia, jugando a los carros locos o chocones y la vez que el sacerdote rector de La Salle lo iba a expulsar por una de tres peleas que tuvo con muchachos del colegio. El padre, con la serenidad proverbial, pidió trato igual a los peleadores, sobre todo si esos puños habían ocurrido fuera del colegio. No lo expulsaron. Pero a Roberto, que era -además de buen estudiante- pacífico, lector ávido, lo vigilaban hasta en las ideas. Volvieron a llamar al padre de Roberto, porque sospechaban que era comunista al verlo vendiendo en el colegio el periódico Frente Unido, del sacerdote Camilo Torres.