Raúl Zurita escribe sus poemas en el cielo

Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950) ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2020 y es uno de los más grande poetas vivientes en lengua castellana. Con ancestros italianos por línea materna, aprendió temprano el italiano y se sumergió con su lámpara intuitiva en el bosque en tinieblas para darse cara a cara con el luminoso universo de Dante Alighieri, de cuyos senderos aún no ha podido salir. (Lea aquí: El chileno Raúl Zurita, Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana)

“Yo saludo en los campos de exterminio la sobrevivencia de nuestro amor y tu creencia. Contigo celebro todo el mal que nos hicieron, por ti yo entro cantando en la tortura y el vuelo de mi amor naciendo bendijo los suplicios”.

Pero en su poema Purgatorio 51 revela la intensidad de ese amor cósmico, recordándonos que la sagrada complicidad del cielo y la tierra, los cuatro elementos no cesan de encantarnos y llevarnos a la esencia de nosotros mismos:

El día que lo conocí

Ahmad Mohsen ha regresado otra vez a Cartagena, y a flor de labios recita de memoria los poemas de Raúl Zurita.

“Conocí a Raúl Zurita a través de mi amiga, la traductora palestina Ghadeer Abu Steiner, quien lo conoció en el Festival de Poesía de Granada, en Nicaragua”, cuenta Ahman Mohsen.

“En compañía con otros poetas árabes, Ghadeer fue a hablar con aquel poeta que parece profeta, tan humilde y tan grande. Después Abu Steneih, me contactó para la interpretación del español, del árabe y viceversa en la entrevista en vivo que tendría con el gran poeta chileno. A partir de ahí, empecé a indagar en los mundos inmensos de aquel poeta que estuvo preso un mes en un barco después del golpe de estado a Pinochet, que se quemó la mejilla e intentó enceguecerse con ácido. Desde que descubrí a Zurita, me olvidé de la entrevista y empecé obsesivamente a escuchar sus entrevistas por YouTube. Su entrevista en el programa La belleza de pensar, con Cristian Warkner, me dejó claro que seguiría deslumbrado con él.

“Dice Zurita que cuando ganó el Premio Reina Isabel de Poesía le apostó a todo, todo a la poesía, sin dejar puerta de salida. Meses antes del galardón, en una de las mejores oportunidades que la poesía y la literatura me regalaron, conocí a Raúl Zurita en un ensayo virtual días antes de nuestra entrevista. En esta charla que tuvimos en compañía de Ghadeer, compartí la experiencia de la cárcel en Egipto y se me salieron las lágrimas. En ese momento, que nunca lo había compartido antes, sentí esa precariedad humana, esa fragilidad que nos acerca a todos, y que nos hace lo que somos, y nos da la fuerza para protegerla. Aprendí mucho de Zurita, preguntándole y escuchando sus respuestas, traduciéndolo, leyéndolo, escuchando su discurso sobre la poesía, la vida y los abrazos cuando recibió el premio, y traduciéndolo para el periódico Al Araby Al Jadeed. Lo seguí buscando en sus memorias: El día más blanco, leyendo y escuchando sus poemarios, con el más tembloroso Canto a su amor desaparecido, que es tan válido en tantas tierras, donde las madres lloran sus amores desaparecidos. Raúl Zurita, para mí, desde que lo leí y conocí, el poeta vivo que más aprecio y al que más admiro, para una mejor humanidad”.