Rosario Vargas, la cartagenera que fundó su compañía de teatro en Chicago

Rosario Vargas se parece a los caracoles: lleva la casa de sus sueños a cuestas. Salió de Cartagena con el sueño del teatro y cargó su aventura obstinada hasta convertirla en casa escénica en Chicago.

Esta artista logró un sueño que parecía una quimera: luego de iniciarse como actriz en Cartagena, su ciudad natal, desde muy joven, emprendió la aventura de fundar su grupo Aguijón Theater Company, en Chicago, en aquel atardecer de agosto de 1989, en su casa de la Calle Central Park, conversando con su esposo, el grecochileno Augusto Yanacopulos, y María Teresa Ayala, apasionada por el teatro. La luz de agosto iluminó los rostros de los convidados de aquel atardecer y, en un instante que podría ser epifánico, Rosario insistió en fundar un grupo teatral en Chicago; el nombre que prevaleció fue el de Aguijón II, proyección internacional del creado en Cartagena. El nombre de aguijón le devolvía a Rosario la imagen provocadora de sacudir conciencias y aguijonear el espíritu social de sus espectadores. En aquellos años, su iniciativa era como ir tras un espejismo. No existía internet, y para abrir las puertas había que soñarlas antes que tocarlas. Paradójicamente, Rosario se fue de su ciudad en los años en que el más grande teatro de Cartagena, el Teatro Heredia, construido en 1911, al que ella conoció activo y con las puertas abiertas al teatro local y del mundo, permaneciera cerrado y en ruinas, durante décadas.

Llegó a Estados Unidos graduada como arquitecta en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con estudios de teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, luego de crear en Cartagena el grupo Aguijón en los años setenta. No conocía a nadie en Chicago. Llevaba algunas referencias del teatro latino. En su cuaderno de viaje estaba delineando el mapa de su hazaña.

Su hazaña no solo fue crear una gran compañía teatral sino erigir una sede teatral en Chicago para un auditorio cautivo, con una trayectoria reconocida en el ámbito hispano y en Estados Unidos.

“Hoy me parece lejana aquella tarde de agosto en la que se me ocurrió la peregrina idea de hacer teatro en español en Chicago”, cuenta Rosario. En estos treinta años, esta cartagenera apasionada y aguerrida confiesa que ha invertido gran parte de su vida en este sueño del teatro “con rigor, mucho amor, energía y tenacidad”. Y se ha consolidado no solo como mujer de teatro, actriz, directora, productora, sino también en los oficios más disímiles para sostener su quimera: la carpintería, entre mil oficios que confluyen en la puesta en escena y en su compañía, que es un espacio de creación interdisciplinaria. Nada de eso hubiera sido posible sin los ángeles clandestinos de la complicidad en el arte, como Augusto, el cómplice mayor que la ha acompañado en esta batalla, y Carlos Tortolero, a quien define como un “verdadero e intrépido mecenas del arte”.

Junto a ellos, ha contado con la vigilia de Elio Leturia que ha reconstruido cada una de sus huellas, al igual que Marcopolo Soto y Andrea Ojeda, juntos, han logrado reconstruir estos recuerdos de treinta años.