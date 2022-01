Salió en ‘mula’ a un partido del Atlético Nacional y se perdió 16 años

Recuerdo que la primera noche no dormí, caminé por la zona norte de Cartagena hasta que amaneció”,

Cindy Lopera.

Rumbo a Cartagena

“En la Casa de Acogida para Jóvenes había -y me incluyo- muchos hinchas del Atlético Nacional, y escuchamos que el equipo jugaría en Cartagena. Unos compañeros nos avisaron que se iban en ‘mula’ a ver el partido”, contó Lopera; al principio, ella no estaba muy convencida de ir, pues sabía que esos famosos recorridos que hacían las barras bravas muchas veces terminaban de forma trágica.

En la noche anterior al viaje, la madre de Cindy llamó, como de costumbre, pero ese día la conversación terminó en una acalorada discusión. Producto de ello, la joven decidió de una vez por todas emprender su travesía a la Costa Caribe.

Ya en Cartagena, la antioqueña se enteró de que una de sus amigas había muerto arrollada por una tractomula. Aún así, ella y sus otros compañeros asistieron al partido, tal y como lo habían planeado. Cuando finalizó el juego, cada uno tomó un rumbo diferente y Cindy quedó deambulando en las calles de La -entonces, no tan - Fantástica. Vea aquí: Video: el joven autista que necesita ayuda y el regreso de su madre

Los siguientes 16 años

“Recuerdo que la primera noche no dormí, caminé por la zona norte de Cartagena hasta que amaneció. Cuando llegué a una cancha en Chambacú, unas personas me comentaron sobre un hogar para menores de edad en situación de calle”, dijo Cindy. Decidió quedarse en el hogar hasta cumplir los 18 años, pues no tenía de qué vivir y allí le brindaban lo necesario. Luego, se mudó con un hombre que en poco tiempo se convertiría en su verdugo.

Cindy empezó a consumir cocaína y otras sustancias, aunque no trabajaba las conseguía fácilmente, pues su pareja sentimental también era adicta y le proveía las dosis diariamente.

“En Medellín jamás había consumido drogas fuertes, solamente cigarrillo. Cuando tenía 13 años, lo probé por primera vez porque mi hermano paterno me pedía que se lo llevara encendido. Entonces empecé a fumar, pero dejé de hacerlo rápidamente”, afirmó la antioqueña.

Luego de un altercado con su novio en el que la agredió físicamente, Cindy decidió finalizar la relación, pero no dejó de consumir. Ahora vivía en el mercado de Bazurto ganándose unos pocos pesos con tareas como reciclaje y limpieza, para asegurar su ‘pan’ de cada día.

Así se le pasaron los años y cuando quiso volver a Medellín, se dio cuenta de que era tarde. Intentó comunicarse con sus familiares pero los números telefónicos que creía recordar estaban errados. Consideró irse con la misma osadía que la trajo a la ciudad amurallada, pero le ganó el miedo de no encontrar a sus seres queridos o, más bien, de que no le abrieran las puertas.