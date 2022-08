Sokoke: el gran amor de ‘Una gorda existiendo’

¿Alguna vez le ha pasado que no encuentra ropa de su talla porque su cuerpo no tiene las medidas típicas, estandarizadas por la sociedad? Pues eso es lo que ocurre cuando eres una persona de “talla grande”, esas que a muchos le temen e incluso odiarían tener.

Esta joven emprendedora de 26 años se hace llamar en las redes sociales como ‘Una gorda existiendo’ y cuenta que desde muy niña pasó por situaciones de bullying por su peso, pues era una niña gorda. Le recalcaban: “Eres muy bonita de cara, pero estás gordita”, ese “pero” que siempre llevó consigo la hizo sentir que no era merecedora de amor y respeto por el simple hecho de ser una talla más grande que las niñas de su edad.

“Todo el tiempo tuve que vivir con comentarios como: ‘No puedes usar blusas cortas porque estás gorda’ o ‘No te puedes cortar el cabello porque te vas a ver más gorda’ e incluso en el ámbito laboral me decían: ‘Si estás gorda, no te vas a ver tan profesional’, ese tipo de comentarios que cada vez te destruyen más y más el autoestima”, contó Yina con una impotencia en su voz que demostraba todo ese dolor que alguna vez le causaron las críticas de los demás. Le puede interesar: La educación, el mejor arma de Airlin ante la violencia barrial

Siempre se ha enferntado a las burlas y ataques de todo tipo, tanto verbales como físicos, lo que le acarreó en un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA): el sinnúmero de dietas que hizo la saturó tanto que pensar en comer cosas relacionadas a una buena alimentación la hacía sentir mal.

“No me explico cómo un padre puede decirle a su hijo ‘no te juntes con la gorda’ o cómo es que un niño de 7 u 8 años puede denigrar a una persona por ser gorda. Es que ser gorda no es más que un rasgo físico así como ser delgado, no debería ser una ofensa”, dijo.