La historia de la película que nació de una visita a Tierrabomba

“Cristian me cuenta que sueña con ser actor —explica Josephine— porque quiere visibilizar a su comunidad, a él mismo, y quiere salir de la isla porque no ve un futuro allá”.

“Dar voz a los que no tiene voz”

Josephine estudió periodismo y cine en Alemania. De madre colombiana y padre austríaco, nació en Portugal, pero vive en España.

Su primera producción se tituló ‘Home, el país de la ilusión’, una película sobre su madre, que estuvo nominada a Mejor Documental por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Colombia, en 2017. Ella ha asistido todos los años al Festival de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), tiene muchos amigos aquí, conoce bien la ciudad y su complejidad social.

Y, en esa labor como cineasta, dice: “Siempre trabajo temas de minorías, de identidad de derechos humanos, trato de darles voz a los que no tienen voz, y darle visibilidad a los que no son tan visibles. No son las películas taquilleras, ni comerciales, pero siento que es mi deber hacerlo, estoy en este mundo es para eso y, en ese sentido, por mis viajes frecuentes a Cartagena, llegué un día a la isla por conocer, vi que Tierrabomba no contaba con espolones y rompeolas, sufría muchos problemas, vi que la isla se disminuyó, es decir, hay casas que ya no están (...)

“Me llamó muchísimo la atención que hubiera tantas diferencias sociales y económicas separadas por menos de 10 minutos en lancha entre Bocagrande y la isla”, detalla.

“Cuando yo conocí a Cristian, a mí me pareció un enfoque interesante mirar a los jóvenes. Lo que yo quise hacer fue visibilizar esa falta de oportunidades, no es solamente por su disciplina, es porque hay toda una infraestructura que les falta esos jóvenes”, añade.

Y ahí empezó a gestarse la película, un filme que se ha construido en seis años. “Tomo a Cristian como un ejemplo para mostrar que necesitamos hacer algo con estos jóvenes. Yo lo acompaño en todo su recorrido. Consigue una beca para estudiar artes escénicas en Bellas Artes, estudia, dos o tres años, pierde la beca, se va a Bogotá, pero es una ciudad donde hay mucha gente buscando oportunidades. De Bogotá conoce a alguien que lo lleva a México, de México va Europa y termina en España”, narra.

“Como cineasta, le empiezo a perder la pista, pero coincidencialmente vinimos a vivir a España en la misma época, con un par de meses de diferencia y eso hace parte de la película también. Estando en España me cuenta que la actuación y que todo esto de las artes es muy difícil, que antes vivía de ilusiones... Está en España como un rebusque de oportunidades”, añade.

Han sido cinco años de filmación, en los que Josephine ha coincidido y ha acompañado con cámara en mano a Cristian, ese joven de Tierrabomba, en el camino para cumplir su sueño de ser actor, y un año de posproducción que dio como resultado el filme: ‘Mister Tierra Bomba’, una cinta que busca abrirse paso en los festivales de cine del mundo y que ya comenzó a hacerlo en Colombia.

“Lo que comenzó como una propuesta rara que, al principio, no entendía bien, esa curiosidad por mi vida, hoy es mi más grande inversión. Seis años de trabajo de la mano de Josephine y amigos que por pasión e interés en lo que estaba haciendo han querido aportar un grano de arena que juntos se han convertido en una muralla, hoy es mi sello, mi sueño, mi esfuerzo”, dice Cristian.