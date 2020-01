Una historia ‘dinámica’ sobre cuatro ruedas

Esta historia, ¿continuará?

-Tú no me has preguntado, pero erda, man , a veces la vida a uno le hace unas bien crueles. Imagínate... Me conseguí a una muchacha allá, en mi trabajo, o sea, empezamos a vacilar y tales pero, marica, nos enamoramos en serio.

El auto llega. Mauricio se sienta en el puesto de copiloto dispuesto a viajar, como tantas otras noches, desde la casa de su novia a la suya, ambos viven en Cartagena y esta carrera no tomará más de nueve minutos... si nada extraordinario ocurre. Mauricio es uno entre los 20 millones de usuarios de InDriver, una app de transporte rusa creada en 2013, en más 14 países alrededor del mundo. Es una de esas aplicaciones en el ojo del huracán luego que la Superintendencia de Industria y Comercio decidiera el 20 de diciembre de 2019 que Uber no va más en Colombia y luego que quienes comenzaron el proceso demandando a esa plataforma gringa anunciaran su siguiente objetivo: las demás aplicaciones. ¿Será que Cabify, Beat, DiDi, Picap, InDriver y Fory, las apps que operan en el país, sobreviven a la ‘furia’ de los taxistas, que argumentan competencia desleal, mientras el Congreso reglamenta la forma como prestan el servicio público de transporte?

¿Y entonces, al fin Uber demandará a Colombia por la decisión de la Super de echarlo?, porque ellos argumentan que el país ha faltado a algunos compromisos que adquirió en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos... Ah, no, aún no hay una respuesta concluyente pues, según ha dicho la Agencia de Defensa Jurídica de Colombia a los medios, Uber solo comunicó la intención de demandar y lo que sigue es una negociación entre esa empresa y el Estado para ver si logran un acuerdo sobre los términos de la salida (mas no de la salida, porque la empresa sí se va). Ahora, lo de la Super fue una decisión en primera instancia, la segunda le toca al Tribunal Superior de Bogotá.

- No, pues, compadre nos enamoramos y yo terminé con mi novia y ella dejó al marido, imagínate. Y empezamos a salir. La vaina es que ella tiene un hijo con el man, como de 7 años, y pues yo con otra novia que tengo una niña de 3. Pero, compa, estábamos bien enamorados y nos arriesgamos ya.

Mientras Mauricio le da un espaldarazo a la relación, el conductor le cuenta un nudo que todavía está lejos de soltarse.

-No, marica, y pa’ qué, fue bien bacano todo, erda, hasta hace unos meses que esa mujer se puso pesada, celosa porque yo iba a visitar a la niña a la casa de la mamá. Man, y el mes pasado peleamos feo, culo de pelea. Dejamos de hablar como dos semanas. Y resulta que me enteré de que en esos días el exmarido se quedó una noche allá, y la confronté y me dijo que sí, que el man se había quedado dizque porque lo sacaron de donde estaba y no tenía a dónde ir esa noche. Y yo le pregunté qué había pasado y me dijo: “Somos adultos y sabes qué pasó, no quiero darte detalles porque no te quiero lastimar más”. Compa, ¿tú como crees que me sentí?

¡Ouch, eso dolió!, como les duele a los usuarios que Uber se vaya y ellos tengan que volver al muchas veces pésimo servicio de los taxis... Pero como también les ha dolido a los taxistas (y dueños de taxis, que muuuchas veces no es la misma persona) que carros particulares les “roben” clientes y que no tengan que pensar ni en el cupo (que puede costar $90 millones o más), la tarifa, la afiliación a una empresa de taxis, rodamientos, mensualidad por radioteléfono, mantenimiento, etcétera, y ahí sí pensar en lo que sobra: eso es su ganancia.

- ¡Me llené de ira! -sigue el conductor-. Esa misma noche fui donde la mamá de la niña y me acosté con ella. Así, con rabia.

-¡¿En serio?! -replica Mauricio-, tampoco es bueno dejarse llevar por la rabia. Eso no trae nada bueno.

-Da’ compa, muy tarde... Ahora viene lo bueno.

Están a escasos metros de la casa de Mauricio, la carrera está a punto de acabar...