Valeria Espinosa, de Turbaco a la NASA

Tiene 15 años y desde que le dieron la noticia de que iba a la Nasa (Houston, Texas) no deja de sonreír. “Mi mamá enseguida lo publicó en Facebook, me comenzaron a llamar mis amigas, mi familia... de todas partes. Ella se siente muy orgullosa porque no creía que alguno de sus hijos iba a hacer ese tipo de viajes, hacer esto que estoy haciendo”, dice Valeria Espinosa Zabaleta. Ella estudia en la Institución Educativa la Buena Esperanza de Turbaco y su paso por la institución la sigue moldeando como líder.

Empezó en el 2018 con un proyecto que utilizaba los residuos que se dan en el restaurante escolar para compostaje, como abono orgánico. Esa idea quedó aplazada por la pandemia pero el reconocimiento llegó con la iniciativa Guardianes del Arroyo, y la construcción de un prototipo que ayuda a disminuir los niveles de contaminación de las aguas que son servidas provenientes a las casas cercanas del arroyo Cucumán. Se llevaron el premio Ondas de Minciencias y han recorrido varias ferias escolares con esta idea que prueba que una planta sí puede ser efectiva para bajar paulatinamente los niveles de contaminación del agua. El proyecto está titulado ‘Diseño de un micro humedal artificial que permita disminuir los niveles de contaminación del agua que son servidas al arroyo Cucumán del municipio de Turbaco Bolívar’.

“El resultado se da gracias a la planta capacho Canna Indica que tiene propiedades fitodepuradoras. El objetivo no era que los niveles de contaminación bajaran completamente, pero sí demostramos que funciona para que disminuyan”, añade Valeria con voz firme pero a la vez suave por su dulce tono.

Paola Tenorio Carrascal es la docente del área de Ciencias Naturales que lidera el semillero de investigación de la Institución la Buena Esperanza, dice: “Trabajamos con el programa de MinCiencias, que es apoyado por la Universidad Tecnológica de Bolívar. Con el proyecto ganamos el premio Ondas en la feria nacional y representaremos a Bolívar en un evento internacional que será en junio o julio en México o en Chile, no sabemos”. Te puede interesar: Cómo sobrevivir 10 horas en medio del mar, solo, a oscuras y amarrado de manos.

La invitación a la NASA llegó a través de una convocatoria de internet de SHE IS - Ella es astronauta. La Fundación She Is firmó una alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en Perú, Colombia, Costa Rica y Ecuador que rompen los paradigmas de la pobreza. La apuesta fundamental es empoderarlas, motivarlas e inspirarlas para que sean ícono y modelo a seguir de millones de niñas.

“La convocatoria se las envié a las chicas del grupo de investigación, pues es para niñas entre los 10 y 15 años. Las motivé a que escribieran, a que diligenciaran los formularios. Escogieron a Valeria, líder también de la fundación Dame esos Cinco, una niña que se preocupa mucho por la comunidad”, rescata la profe Paola.