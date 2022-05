Video: la increíble conexión entre Criss y Ronny, los mellitos favoritos

No veo un día de mi vida sin mi hermano”,

Ronny Carrasquilla, cantante de champeta.

El valor de ser gemelo

Ronny explicó que muchas veces, cuando eres gemelo, “tú no das un paso sin que la otra persona lo dé”, pues siempre se tienen en cuenta para todo y como es en el caso de ellos, hacen todo juntos.

Cuando trabajan todo el día y luego se separan para ir a sus respectivos hogares, cuentan que hacen videollamadas de hasta dos horas, pues siempre tienen algo que contarse y tal como Ronny afirmó no ve “ni un día” de su vida sin su hermano. Cuentan que tantas experiencias juntos han hecho que se encuentren más unidos que nunca, pues aparte del hecho de trabajar juntos, se trata de reforzar su hermandad cada día.

Si hay algo que resaltan de ser gemelos y es que siempre han estado ahí el uno para el otro, tanto en los mejores como en los peores momentos.

Luego de ver cómo se expresa el uno del otro, me imaginé cómo se sentirá tener un gemelo. Estar con ese compañero incondicional que todos quisiéramos tener, un cómplice, pero no para cosas malas, sino alguien que te apoye en todo lo que se te ocurra o por qué no, que te ponga los pies sobre la tierra si tu plan es un poco descabellado.