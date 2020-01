Vuelo del HK 3839: El eco de una tragedia que enlutó a Colombia

UNA TRÁGICA NOTICIA

- Sí, pero comenzaron a lanzar las luces de bengala que iluminaban el cielo. Alcanzaba a ver maletas, partes del avión, pero cuando empecé a disparar la cámara, el flash iba iluminando los cadáveres de las víctimas flotando. Duré varios días sin poder dormir con esas imágenes, un brazo, una pierna mutilada... Pensé que la vida en verdad no es nada (...) Luego, como a la una de la madrugada, volví al periódico, en ese tiempo eran cámaras de rollo. Una vez dejé las fotos para que las usaran en portada, me regresé al lugar del accidente, a las 5 de la mañana”.

“Al llegar hospital de Marialabaja iban sacando a Erika Delgado en una camilla para trasladarla a Cartagena, la niña estaba consciente. Disparé la cámara y logré hacer unas fotos en ese momento”, narra Óscar. Al igual que el aeropuerto, los curiosos atiborraron al hospital. Todos querían saber sobre la suerte de la pequeña Erika. “No sabíamos bien dónde era el lugar de accidente, así que preguntábamos quién había rescatado a Erika. Nos encontramos con el señor Ever, él nos llevó al sitio. Caminamos más de un kilómetro para llegar allá, era un terreno fangoso. Fuimos el primer medio de comunicación en llegar y yo fui primero que hice fotografías del accidente porque conté con la suerte de que pude montarme en una canoa, con unos rescatistas y unos pescadores. Después no dejaron que otros reporteros recorrieran la zona y empezaron a acordonarla. Al día siguiente fuimos el único periódico de Colombia que publicó en primera plana fotos del accidente”, añade.

VIDA ENTRE LA MUERTE

En verdad, ¿qué había sucedido con el avión HK 3839? A 10 minutos de hacer escala en Cartagena, para luego continuar hacia San Andrés, se perdió del mapa en los radares. El capitán Andrés Patacón, un experimentado aviador de la compañía Intercontinental, con 19 años de experiencia, pilotaba la aeronave. “Algo grave tuvo que pasar”, decían sus conocidos. Se creía que habría intentado un acuatizaje de emergencia. Esa noche, el cielo del corregimiento de Flamenco se iluminó.

“Eso se vio una candela en el cielo. El avión venía prendido, pegó en ese árbol que usted ve ahí, tenía una rama prendía’ (...) ¿Que si sonó duro? ¡Auhss!, eso tembló el suelo y enseguida fuimos a ver. Cuando lleguemos aquí -a la ciénaga- donde metió los motores esos, toda esa agua estaba hirviendo, había candela y olía a gasolina. Aquí fue donde explotó”.

El recuerdo de Ever Bello, conductor de buses de Flamenco, coincide con otros testimonios. Hoy, 25 años después, recorremos la zona del impacto, un terraplén sobre la ciénaga donde acostumbran a pescar. “Cuando llegamos aquí, no había nadie. Cuando íbamos por allá -al agua-, sintió el hermano mío el llanto de la señora, no sabíamos qué era, cuando volvió a soplar la brisa, escuchamos otra vez el llanto, dijimos vamos a salvarla como sea. Y me metí al agua nadando”, sostiene.

El llanto provenía, no de una señora, eran las lágrimas de Erika Delgado Gómez. “Estaba montada en una tarulla de nada, parecía que la hubieran puesto ahí (...) De regreso (a la orilla) vimos el poco de bolsos boyando y vamos a ver que eran los muertos, ella se me salva porque yo no toco a una persona de esas, porque si yo la toco me devuelvo, ¡jum, sí señor, me devuelvo! (...)