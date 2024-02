¿Cómo diferenciar un video real de uno que es hecho con IA?

En tiempos en los que el descrédito con las palabras es fuerte y las opiniones, en redes sociales sobre todo, se polarizan y convierten en incendiarias, qué esperar de una herramienta que puede crear un video, en el que fácilmente se perjudique a una persona con una escena inventada. Y ni que hablar de los Deep Fake, esas noticias falsas que a simple vista se ven real pero no lo son. A eso se puede llegar con Sora, la nueva herramienta de Inteligencia Artificial de OpenAI.

Un caso reciente, muy sonado, fue el de Taylor Swift e imágenes pornográficas. “Las redes sociales se llenaron de imágenes de Taylor Swift desnuda, aparentemente reales, que en realidad eran fotografías retocadas con herramientas de IA generativa que suplantaron la imagen de la cantante sin su conocimiento ni consentimiento”, informaron en Europa Press en enero de este año. Lea también: ¡Impresionante! OpenAI presenta “Sora”, modelo que transforma texto en video

“Y era Taylor Swift y se generó el escándalo, llegaron a la compañía que lo hizo, X bloqueó la cuenta, pero es porque era Taylor Swift”, detalla Paola Hincapié, directora de contenidos de la agencia El Grifo.

El ser humano hoy busca la certeza y algo que sucede con estas herramientas es que no sabemos diferenciar entre realidad e irrealidad de lo que vemos en la pantalla, “yo soy una de las que veo una imagen y ya dudo y ni siquiera porque sea obsceno o no me lo crea sino porque es tan bien hecha, tan linda, que lo dudo. Siento que Sora va a permear aún más la actitud que tengamos o la conducta en cómo asimilamos algo que es real o no”.

El asunto es que sí hay herramientas para, por ejemplo, diferenciar una imagen falsa de una real, pero son superadas en cada desarrollo y ahí vuelve y juega la debilidad.

El Global Investigative Journalism Network actualiza constantemente una guía para detectar imágenes falsas y confirmar si una fotografía encontrada en redes sociales es real o no. Esta incluye herramientas como TinEye, la misma búsqueda por imágenes de Google, Photo Sherlock y Fake Image Detector.

Desde la agencia El Grifo recomiendan la web www.aiornot.com para determinar si una imagen ha sido generada por inteligencia artificial o por un ser humano.