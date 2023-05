Inteligencia artificial: expertos prevén un riesgo de extinción humana

“Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear”, dice el comunicado de un párrafo publicado por Center for AI Safety, una organización sin fines de lucro con sede en San Francisco. Lea también: La desnudaron con inteligencia artificial: el caso de Johanna Villalobos

May 27 - 15:20

May 23 - 09:50

May 30 - 12:06

Desde que el chatbot de OpenAI, ChatGPT, se lanzó en noviembre de 2022 ha aumentado la preocupación sobre las consecuencias que podría conllevar el éxito de esta tecnología, siendo dos de los mayores temores la difusión a gran escala de desinformación y propaganda, y la posible eliminación de trabajos de todo tipo.

Por su parte, Hinton, en una reciente entrevista con The New York Times el pasado 1 de mayor, fue un paso más lejos y señaló su preocupación porque esta tecnología supere la capacidad intelectual de un humano. Lea también: Escritores consideran que la IA no suplantará la creatividad humana

“La idea de que estas cosas en realidad podrían volverse más inteligentes que las personas, algunas personas lo creían”, explicó en esa entrevista. “Pero la mayoría de la gente pensaba que estaba muy lejos. Yo pensaba que estaba muy lejos. Pensaba que faltaban entre 30 y 50 años o incluso más. Obviamente, ya no pienso eso”, explicó Hinton entonces.