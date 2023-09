Bots conversacionales: la inteligencia detrás del chat

Si alguna vez te has preguntado cómo ciertas plataformas pueden responder a tus preguntas al instante o si piensas que todos los bots son inteligencias artificiales (IA), estás a punto de cambiar tu perspectiva, especialmente de aquellos bots que conversan contigo.

Por ejemplo, si alguna vez has usado un chat de atención al cliente en una página web y has recibido respuestas casi inmediatas, es probable que hayas interactuado con un bot conversacional. Estos bots pueden manejar un volumen alto de consultas, proporcionar información de manera eficiente y ofrecer una experiencia de usuario fluida.

Dentro del universo de los bots, encontramos a los bots conversacionales, que son aquellos diseñados para simular una conversación con un ser humano. Gracias a la IA, estos bots no sólo ofrecen respuestas predeterminadas, sino que pueden aprender del contexto, entender intenciones y ofrecer respuestas más acertadas a medida que interactúan con los usuarios.

La respuesta es no. Si bien es común que muchos bots, especialmente los conversacionales, están potenciados por IA, no todos los bots requieren de esta tecnología avanzada. Algunos pueden estar programados para tareas sencillas basadas en comandos específicos y no necesitan aprender o adaptarse a situaciones nuevas.

Los bots, y en particular los bots conversacionales, representan una revolución en la forma en que las empresas interactúan con sus clientes. Al comprender mejor qué son y cómo funcionan, podemos aprovechar su potencial y adaptarnos a una era donde la automatización y la IA están transformando nuestras interacciones diarias.

*Este artículo se hizo con el apoyo de la Inteligencia Artificial y revisada por un periodista