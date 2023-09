Da más vida a tu portátil: guía para cuidar tu batería

Si alguna vez te has preguntado, “¿por qué mi portátil ya no dura tanto como antes?”, no estás solo. Aunque las baterías de los portátiles han avanzado considerablemente en la última década, siguen siendo susceptibles al desgaste y malos hábitos de uso. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay formas de prolongar significativamente la vida útil de tu batería? A continuación, te presento trucos y hábitos que te ayudarán a lograrlo. Lea aquí: Mundo del gaming: descubriendo los portátiles ideales para gamers.