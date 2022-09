¡A los gritos! Jueza manda a callar a un abogado en plena audiencia

Pero eso no fue todo, luego comenzó a lanzarle recriminaciones al abogado, entre las cuáles comentó: “Si el señor defensor lo desconoce, nosotros trabajamos hasta las 5; el señor defensor ha insistido con la aplicación de 160, que no opera en este caso porque esta es de medida de aseguramiento sustituida y no de libertad”, expresó la mujer.

Puede verse al final del video, cómo el abogado Neira lleno de rabia, enciende el micrófono y le solicita a la juez que dejara de gritarle, por lo que ella le contestó furiosa: “Déjeme gritar porque ese es mi tono de voz, yo hablo fuerte porque yo soy es caleña, no mojigata ni tolimense”.

Cuando el abogado quiso seguir interviniendo, la mujer lo mandó a callar y prosiguió con sus argumentos.