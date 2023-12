7 tips nutricionales para tener en cuenta durante las festividades

No importa cuánto se pueda sucumbir ante la mesa, lo realmente válido es que el consumo vaya bien direccionado, con recetas que hagan un gran aporte a la nutrición y la salud para no caer en errores de alimentación.

En línea con lo anterior, desde el área de Nutrición del Servicio Médico de la Universidad del Rosario comparten los siguientes consejos nutricionales para poder disfrutar de esta temporada sin remordimientos:

1. Actividad física mínima: si ya no está tan activo porque iniciaron las vacaciones, garantice algo de actividad física, por lo menos 30 minutos diarios, antes de restringir la alimentación. (Lea aquí: ¿Cómo prevenir riesgos durante la temporada navideña?)

2. Comer porcionado: Escuche la sensación de hambre para servirse las porciones de todos los banquetes que lo van a estar esperando en estas fiestas de fin de año. Procure no comer cuando no se tiene mucha hambre, ni tampoco esperar a comer cuando ya tiene demasiada hambre.

3. Tenga en cuenta el momento de parar de comer: gestione no quedar muy lleno, para que no se sienta incómodo. Tampoco es recomendable que no quede en un nivel óptimo de satisfacción, pues esto implicaría que vaya a buscar algo adicional de alimento.

4. ¿Y a la hora de estar frente a las mesas llenas de delicias?: evite estar picando, sírvase únicamente un plato que lo dejará satisfecho.

5. Si todo lo que ve en la mesa le gusta: pruebe una pequeña porción de cada cosa. Revise la sensación de hambre y si aún está insatisfecho, complemente la porción con eso que lo hará sentir más cómodo sin necesidad de “desapuntarse el pantalón”.

6. ¿Y en los planes todo incluido? Aplica la recomendación anterior. Priorice servirse porciones pequeñas de lo que más le guste o de lo nuevo que quiere probar. Si aún le falta, escuche su cuerpo y no deje que el ojo lo engañe.

7. No se preocupe por equilibrar la cena navideña: relejase, no es necesario controlarse al extremo. Si en el momento puede incluir algo con frutas y verduras sería genial. Seguro habrá algunos menús en los que no se pueda, por lo tanto, garantice en el resto del día consumir estos alimentos.