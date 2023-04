Ana Lucía Domínguez regresa para entregar su corazón

El libreto es tan claro y maravilloso, que cada escena está justificada, eso me encantó”

Ana Lucía Domínguez

El libreto estaba tan bien escrito que “Camila” se veía muy clara, sensible. Se trata de una artista, fotógrafa, viajera y libre, entonces eso ayudó a que desde mi postura de actriz pudiera desempeñar el papel de forma natural.

Es un reto actoral muy importante para mi carrera. Desde la primera temporada se sabía que iba a estar fuerte y emocionante, por lo que me preparé mucho con los actores, el director, las productoras, quienes me acompañaron en cada paso, siento que ese resultado es un trabajo de equipo porque todos remamos para el mismo lado y con amor y respeto logramos que todo saliera bien.

En la temporada pasada se grabó con precauciones porque ya el pico había bajado, en esta oportunidad no fue tan pesado, tanto que en Estambul todo fue normal, entonces grabar en exteriores no resultó un problema.

Comienza fuerte, en Estambul. Fue un trabajo físico interesante, porque tuve que vivir varias semanas en Turquía rodando con un equipo muy profesional, grabamos con una producción que hace las novelas turcas que son reconocidas por su calidad, por tanto contamos con tecnología que permitió hacer mejor las escenas. A esto le dimos continuidad en México donde me sentí como en casa porque vivo allí hace ocho años y luego volvimos a Colombia con el nuevo elenco que es maravilloso y refresca la historia. Grabar esta segunda temporada ha sido una buena experiencia, los libretos de Leonardo Padrón con unos textos increíbles, mueven fibras y los finales de capítulos hacen que el espectador busque continuar.

¿Qué enseñanza te dejó este personaje?

Tantas cosas. Siento que este proyecto en su totalidad fue un gran aprendizaje, grabar en Estambul con tantas personas profesionales que conocen cada detalle de la puesta en escena, fue muy especial. Me aportó mucho ver cómo se trabaja allá, además de estar inmersa en una cultura diferente, en otro idioma, sin embargo, al llegar a Colombia sentí orgullo de nuestra forma de hacer televisión. (Lea aquí: Ana Lucía Domínguez se robó el corazón de todos)

Camila es víctima de un acto de amor, ¿crees que se puede llegar a tanto?

La primera temporada dejó cuestionamientos, siempre surgía el interrogante. En esta nueva entrega se maneja el “ponte en mis zapatos” y quien vea la serie en algún momento lo va a sentir así, poniendo a prueba la fragilidad de la vida.

¿Cómo defines el trabajo hecho en “Pálpito”?

Es el resumen de un gran equipo de trabajo que puso el talento, las ganas, el alma, para que el público disfrute y viva esta segunda temporada.

Es un grupo muy grande, ¿cómo es la relación dentro del proyecto?

Siempre fuimos unidos. Con Michel Brown, que fue con quien más grabé, he tenido una amistad de años y llevamos tanto tiempo trabajando juntos, que surge una energía especial haciendo que todo fluya.

¿Qué representa “Pálpito” para tu carrera?

Es una proyección internacional interesante, con un personaje que tiene escenas tan reales al punto que ponen a vibrar también al público. Leonardo Padrón, su creador, es un poeta y eso le permite escribir diferente, da gusto actuar esos libretos.

Hubo poco tiempo entre una temporada y otra, ¿hiciste otro trabajo?

Estoy haciendo actualmente una película mexicana que se está produciendo en Colombia, me siento muy cómoda también, es comedia y ojalá en poco tiempo pueda proyectarse en el país. Me encanta hacer cine y me estoy disfrutando esta oportunidad.