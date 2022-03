Anitta, la bomba carioca que pone a bailar

Yo no tengo tanta suerte, lo que he logrado me lo he ganado con responsabilidad, profesionalismo y ética, que al final es lo que cuenta para un trabajo”

Anitta

La historia

Eres símbolo de empoderamiento femenino, ¿Cómo llegas allí?

Cuento un poco de esta historia en mi serie de Netflix ‘Anitta: Made in Honório’, pasé por una situación muy complicada en mi adolescencia y quería ser fuerte, eso mismo lo hago en la música, en mis videos y en todo lo que hago, además de incentivar a las mujeres a ser fuertes.

¿Cómo ha sido entrar al mundo de la música y mantenerte?

Nunca desistí ni me comparé con otras personas. Para que pudiera tener esta carrera, salí de Brasil y aunque al decidir cantar en otros idiomas vinieron las comparaciones, sé que lo que estoy haciendo es único y diferente. Aprendí a estar enfocada en lo mío.

Tu éxito es global y con públicos diferentes, ¿Qué fórmula empleaste para lograrlo?

Viajar mucho, estudiar las culturas, aprender más idiomas y mezclar mi trabajo con otros artistas, fue una clave para lograrlo, además, todo esto me gusta. Hablo bien tres idiomas, y mal, el italiano y el francés.

¿Cómo defines el tema ‘Envolver’?

Es un reggaetón súper clásico. Es esa nota urbana que no había hecho hace algún tiempo y se acompaña de un video sensual que me permite explorar mi baile al máximo, además a mis fans les encanta verme bailar.

¿Cómo ha sido la evolución de ‘Girl from Rio’?

Este álbum estaba listo desde antes de la pandemia, pero cuando las cosas pasaron, empecé a trabajar con personas que soñé.

¿Cómo ven en Brasil tu éxito mundial?

Saben que no es fácil, y espero que sea una puerta que se abre para que otros cantantes brasileños lo alcancen. La gente que es famosa en Brasil no lo es en Latinoamérica y así mismo quienes tienen fama en esos países, no la tienen en Brasil. Toca entender las culturas y ver como se consume la música para empezar de cero al salir de allá y para eso hay que tener mucha paciencia.

Te involucras en la parte financiera, ¿Cómo logras un balance con la música?

Es importante saber lo que sucede con tus negocios para que nadie tome el control de tu vida. Los artistas tenemos que pensar en el futuro, en un descanso, y si no lo aseguras, trabajas para enriquecer a otros. Tengo la suerte de tener un hermano que me cuida mucho, es mi parcero, pero también me preparó para que yo sepa lo que sucede con mis negocios.

¿Cómo influyes en tu generación?

Me gusta ser lo más transparente y honesta posible. Mi mensaje es que no dependan de nadie, que crezcan por su propio trabajo y que confíen en que pueden llegar a dónde quieran. Yo soy cantante, pero esto es para todas las profesiones, siempre encontrarán dificultades y toca seguir adelante.

¿Cómo ves el progreso de tu música?

Está cada vez más versátil, me gusta hacer cambios porque no quiero que me identifiquen con un solo sonido. Soy artista y me gusta hacer cualquier tipo de cosas.

¿Dónde está la fórmula de éxito?

Hay gente con suerte, pero para mí el éxito está en profesionalismo, ética, responsabilidad y enfoque, pero ante todo, trabajar con respeto a todos los que nos rodean.