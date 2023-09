Claves para hacer turismo cinco estrellas sin gastar de más

Recurra siempre a un experto. Las vacaciones son una de las temporadas más importantes del año, gracias a que brindan la oportunidad de alejarse de la rutina del día a día y permiten construir momentos especiales e inolvidables. Por eso, su preparación no se debe tomar a la ligera. “Al asesorarse de un Agente de Viajes especializado no sólo tendrá acceso a las mejores recomendaciones en cuanto a destinos y tipos de viaje, sino que además conocerá en tiempo real la disponibilidad de tarifas y las promociones que tienen los mejores hoteles en la zona seleccionada, así como su ubicación exacta y la cercanía a sitios turísticos, permitiéndole ahorrar también en gastos en desplazamientos durante el viaje”, comenta Adriana Gil, Gerente Comercial de la marca.

Sea flexible con su fecha de viaje. La oferta y demanda en cada destino varían de acuerdo con el tipo de turismo que ofrece. Los lugares de playa pueden ser más demandados durante el fin de semana; así como, las ciudades donde se concentra el turismo de negocios tienden aumentar sus reservas en días laborales. Tenga en cuenta estos factores y, si su intención es pasar un fin de semana en un hotel cinco estrellas, apunte a aquellos que se enfocan en turismo de negocios, pues muchos guardan sus promociones para estos días, manteniendo su óptimo servicio.

No tema tomar una decisión. Aunque escoger el destino ideal para sus próximas vacaciones puede ser una decisión difícil de tomar, no debe postergarse indefinidamente. Las promociones suelen ser dinámicas y limitadas, así que, de encontrar una oferta muy buena aproveche sin dudarlo. Atienda la recomendación de su agente de viajes, respecto a cuáles son esas promociones que no se pueden dejar pasar.