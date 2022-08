Cómo viajar, comer saludable y darse gustos

Las vacaciones son una ocasión para desenchufarse, patear el tablero y alejarse por un tiempo de las actividades diarias. También es una oportunidad para visitar sitios nuevos cercanos y lejanos. No solo queremos conocer nuevos lugares, sino también disfrutar de nuevas comidas. ¿A quién no le gusta probar las delicias locales y tomarse un descanso de la dieta diaria? Irse de vacaciones no significa tener que olvidarse de la buena nutrición. Pueden viajar, comer saludable, explorar nuevos sitios y aún así darse gustitos ocasionales siguiendo estas simples sugerencias.