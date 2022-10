Conozca si padece una enfermedad respiratoria

Sin embargo, a pesar de su alta prevalencia, la tasa de sub-diagnóstico de estas enfermedades es el principal enemigo para su control. Según las últimas cifras disponibles, 7 de cada 10 personas que viven con Asma en Colombia aún no lo saben, y la cifra para EPOC podría llegar a 9 de cada 10. (Lea aquí: Cómo crear un picnic perfecto con un toque europeo)

A fin de mejorar el diagnóstico y disminuir la mortalidad de estas condiciones en Colombia, desde GSK comparten información sobre la espirometría, una prueba que evalúa el estado de los pulmones y permite identificar las enfermedades respiratorias.

¿En qué consiste la espirometría?

La espirometría mide cuánto aire se inhala, cuánto se exhala y con qué rapidez. Esta prueba, se realiza por profesionales de la salud a través de un tubo conectado a una máquina denominada espirómetro, es segura, sencilla, rápida y no invasiva, y generalmente tarda menos 15 minutos.

¿Cómo sé que necesito una espirometría?

La espirometría se debe realizar si se presentan síntomas que afecten la respiración, como tos persistente, dificultad para respirar, sibilancias o sonidos agudos, y en algunos casos presión en el pecho. A su vez, los pacientes diagnosticados con un ERC también deben realizarse pruebas para monitorear su enfermedad. Finalmente, si una persona fuma o ha fumado, debe realizarse esta prueba de forma periódica para evaluar el estado de su función pulmonar, dado que el tabaco es un factor clave para desarrollar una ERC.

¿Qué voy a sentir? ¿Duele?

Esta prueba no produce dolor. Sin embargo, se puede sentir una ligera dificultad para respirar o incluso mareo. La espirometría exige un esfuerzo leve, pues el paciente debe tomar aire hasta llenar todo el pulmón y expulsarlo lo más rápido posible.

¿Qué pasa después de los resultados?

El médico tratante determinará si hay alteraciones funcionales en la respiración y su gravedad, comparando los resultados con los valores previstos según edad, género, peso, entre otras. Ahora bien, estos no determinarán por sí solos una enfermedad específica, y pueden ser necesarias pruebas complementarias para precisar el diagnóstico.

¿Qué tipo de estudios complementarios debo realizar?

En algunas ocasiones se requieren estudios adicionales como radiografías de tórax y senos paranasales o análisis de sangre para obtener un panorama más completo de la afección.

Una vez se diagnóstica una condición respiratoria es importante recibir acompañamiento médico y seguir de manera estricta las indicaciones profesionales. No se deben normalizar los problemas respiratorios, pues no actuar oportunamente puede llevar a alguna limitación funcional y pérdida de calidad de vida. “Queremos generar conciencia sobre las enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias y motivar a las personas a consultar con un especialista su caso particular. La espirometría es una gran herramienta para anticiparse a las ERC y salvar vidas” afirmó Carolina Duarte, Gerente Médica Respiratoria de GSK.