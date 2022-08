Cristóbal Balenciaga: el maestro, el modista

No sólo significó una revolución en la moda, sino también la forma en qué era apreciada en el mundo. En 1970 se convirtió en el primer diseñador en tener una exposición monográfica para mostrar su trabajo. El Museo Bellerive de Suiza, que apenas empezaba funcionamiento, decidió crear una exhibición de los trajes más importantes del maestro, luego en 1973, casi un año después de su desaparición física, el museo metropolitano de Nueva York, decidió hacer lo propio al inaugurar la exposición: The World Of Balenciaga.

Conquistó el mundo de la moda con su vestido camisero, el uso de tacones bajos y el traje chaqueta, pese a que en París las mujeres apostaban por el New Look impuesto por colega Christian Dior. Su posición en el mundo de la moda se mantuvo hasta la llegada del Pret a porte, lo que él consideraba ir en contra de su estilo, exclusividad e individualidad, por ello, se retiró de la industria.

Aunque logró abrir tiendas en Madrid en 1932 y Barcelona en 1938, no alcanzó la fama, hasta después del estallido de la Guerra Civil Española, cuando decidió levantar vuelo y trasladarse a París. Allí se posicionó rápidamente, no sólo en las mujeres que deseaban llevar un Balenciaga para sus galas, sino entre sus propios colegas. Christian Dior le llamó “el maestro” y Coco Chanel le consideraba “el mayor modista”. Gracias a su estilo sobrio y austero, logró vestir a personalidades del cine y la realeza, entre ellas la Reina Fabiola de Bélgica, Grace Kelly, Marlene Dietrich e incluso, Greta Garbo.

Con este movimiento, que fue seguido por diseñadores como Yves Saint Laurent, Christian Dior, Coco Chanel, la moda fue conquistando espacios dentro del arte, los mismo que por mucho tiempo le fueron negados al vestuario. Ahora hablar de Balenciaga dentro del museo, es cotidiano. Actualmente, el Fasion Institute Of Technology del MET tiene abierta la exposición: Dior +Balenciaga, The Kings Of Fashion and their Legacies, la primera muestra de los dos grandes hacedores de la moda juntos. Por su parte, el Cristóbal Balenciaga Museo en Getaria, inaugura en noviembre una nueva exposición sobre el maestro. Dos muestras que permiten entender su aporte a la moda universal.

La moda como manifiesto

Durante mucho tiempo, luego del fallecimiento del maestro, la casa Balenciaga recibió a nombres como Michel Goma, Josephus Thimister, Nicolás Ghesquière y Alexander Wang, quienes intentaron continuar el legado del modista español. El 2015, el grupo Kering, propietarios de la marca, anunciaron la incorporación de Demna Gvasalia cómo director creativo de la firma. Un movimiento queha sido el renacer del significado Balenciaga.

Gvasalia un georgiano que venía ser el creador y director de la marca Vetement, venía a romper todas las reglas de la casa Balenciaga.Desde su llegada, ha generado mucha polémica. Primero fue la bolsa de Ikea, que se vendió rápidamente y que significó, según sus propias palabras una crítica al consumismo desmedido de algunas personas. Luego los Crocs con tacón. Una puesta que muchos dicen no contribuyó nada en la moda. Y, más recientemente, los zapatos sucios y destruidos, cuyos 1.000 ejemplares, se vendieron tan sólo en media hora.

En una entrevista dada la revista Vogue, Demna manifestaba que, de mantener el ritmo actual de consumo de moda, en tan sólo dos décadas no habría más que proponer o crear. Esa vorágine consumidora que se come a la industria de la moda es una de sus más grandes preocupaciones. Este talentoso diseñador no sólo ha tomado la dirección de una de las marcas de moda más respetadas del mundo, sino que lo ha hecho con mucha conciencia sobre los verdaderos aportes que puede hacer la moda al planeta.

Julio González Liendo