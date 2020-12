Destinos económicos para viajar a última hora

Aunque la temporada de fin de año es la favorita para las vacaciones en familia, debido a la situación actual, no todos los que tenían en mente viajar, se decidieron y reservaron con suficiente antelación, pues la incertidumbre sobre la apertura de lugares turísticos y vacacionales era alta.

No obstante, esto no quiere decir que ya no se pueda reservar esas vacaciones soñadas; la oferta turística es variada y existen muchas opciones para viajar con excelentes precios, pese a ser una temporada alta.

Para aquellos que aún no han reservado sus vacaciones, hay tres destinos nacionales y tres internacionales que se encuentran dentro de los favoritos y que cuentan muy buenos precios para viajar durante lo que queda del año y enero del 2021.

Destinos nacionales

La Heroica, Cartagena de Indias

Esta tradicional ciudad caribeña es una de las favoritas por colombianos y extranjeros que quieren pasar días de descanso rodeados de los mejores paisajes. Lugares tradicionales como la Ciudad Amurallada, el Castillo de San Felipe, la Torre del Reloj, el Cerro de la Popa y el monumento de los Zapatos Viejos son imperdibles por conocer en la visita a esta ciudad. Las playas de Bocagrande, Barú o Islas del Rosario las preferidas para un buen baño en el mar.

La ciudad del mar de los 7 colores, San Andrés

El archipiélago de San Andrés es otro de los destinos de playa destacados de nuestro país pues ofrece a sus visitantes una perfecta armonía entre clima, paisajes, hospitalidad y gastronomía. Sin duda, su característico mar de siete colores es perfecto para días de playa y sol en familia. Otros de sus atractivos son Johnny Cay, el cayo acuario, el Hoyo soplador y la tradicional piscina natural.

La Perla de América, Santa Marta

La capital del Magdalena ofrece a los turistas diferentes alternativas de actividades que enriquecerán su visita y la llenarán de buenas experiencias. Para los que desean tener días rodeados de naturaleza se encuentra la Sierra Nevada y el Parque Tayrona que alberga hermosos paisajes y especies animales y vegetales únicas. Para lo que quieren estar en la parte urbana se encuentran diversos lugares históricos como la Quinta de San Pedro Alejandrino y la Catedral de Santa Marta. Imperdible también visitar las playas de El Rodadero y de Taganga.

Destinos internacionales

La anhelada Cancún, México

Esta ciudad mexicana es reconocida a nivel mundial por su clima, sus paradisiacas playas, arena blanca y mar cristalino, perfectos para tener un descanso en familia. Estando allí no puede faltar una visita a Islas Mujeres, Playa Tortugas y Playa Delfines, lugares especiales para disfrutar días enteros de relajación. Si desea un poco más de diversión no puede olvidar visitar Xcaret, el parque más reconocido de la ciudad que combina diversión, naturaleza y culturas propias de México.

La Costa del Coco, Punta Cana, República Dominicana

Esta ciudad es perfecta por su clima tropical, cálido, adornado por sol, playa y mar. Dentro de esta ciudad destacan las perfectas playas de Playa Bávaro uno de los principales centros de turismo; además es un destino con múltiples planes perfectos para todos. Para los amantes al deporte, se puede encontrar esquí acuático, snorkel, buceo, parasailing, entre otros. En Punta Cana se pueden realizar también planes nocturnos con excelente oferta para pasar una noche de diversión y baile.

La ciudad mágica, Miami, Estados Unidos

Miami es una de las predilectas del país norteamericano por su gran actividad turística y acogedor ambiente. Las playas son sin duda el primer sitio por conocer, así como también visitar South Beach que ofrece un ambiente único, con sus playas, clubes, tiendas exclusivas y discotecas. En cuanto a oferta comercial, esta ciudad cuenta con grandes centros comerciales para realizar todas las compras deseadas a los mejores precios. Y si de buenas postales de recuerdo se trata, hay que visitar los murales de Wynwood Walls.