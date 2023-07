Redes sociales y moda sostenible, una tendencia en crecimiento

De acuerdo con Laura Giraldo, IT Girl de GoTrendier y hermana del reconocido cantante Pipe Bueno, hoy en día las redes sociales y la moda van de la mano, pues son la principal fuente publicitaria para grandes marcas y destaca que se debe aprovechar su auge para hablar del second hand y desmentir algunos mitos sobre el tema. (Lea aquí: Síndrome de la impostora: la invisibilidad de las mujeres en el mundo laboral)

Por su parte Ana Jiménez Country Manager de GoTrendier, plataforma de compra y venta de ropa de segunda mano afirma “Las redes sociales son una excelente plataforma para concientizar a las personas de la importancia de generar hábitos de consumo responsable, especialmente en moda. Son un muy buen espacio para educar a los consumidores de cuál es el costo real de las prendas y de la necesidad de usarlas durante más tiempo para poner solución al problema medioambiental de la industria”.

Debido al fast fashion, la sobreproducción y al consumo desmedido, la moda se había alejado completamente de la sostenibilidad, hecho que las redes sociales también han incentivado; new post, new outfit. Pero en este mundo aesthetic de posados, feed y looks, también encontramos influencers que han demostrado que moda, tecnología y sostenibilidad van de la mano. Este es el caso de la creadora de contenido Bianki, quien menciona que las redes sociales han tenido un impacto significativo en el mundo de la moda, transformando la manera en que se crea, generando un contenido que trascienda y motive a las personas a cambiar sus hábitos de consumo. “Las redes sociales nos permiten llegar a las audiencias y motivarlas a cuidar nuestro entorno, ya sea incentivándolos a reciclar, fomentar el reúso de las prendas o no comprar compulsivamente. Nuestro papel como influencers va más allá de subir contenido, nuestro papel es cambiar el mundo en que él vivimos y qué mejor que hacerlo desde la sostenibilidad ”.

Recordemos que las marcas, ya sean grandes o pequeñas, pueden conectar con los consumidores en el móvil e inspirarlos. El proceso de compra ha evolucionado y el celular está en el eje central cambiando radicalmente los hábitos de consumo y la preferencia por estar siempre conectado ha incrementado las expectativas del consumidor. Con plataformas como Facebook, Tik Tok e Instagram las marcas tienen la oportunidad de crecer y llegar a los usuarios en cualquier lugar del mundo.