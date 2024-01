Turismo colombiano inicia el año con buenas noticias

“Buenaventura y La Guajira son dos claros ejemplos de toda la variedad cultural y gastronómica que ofrece este mágico país. Visitarlos es descubrir paisajes, colores, aromas y sabores, de la mano de su maravillosa gente con tradiciones únicas, que se recordarán siempre. Las agencias de viajes actualmente cuentan con múltiples opciones de viajes a destinos únicos como estos y que sorprenderán a los viajeros que busquen nuevas aventuras”, comenta Adriana Gil Bohórquez, Gerente Comercial de HotelDO Colombia. (Lea aquí: Guía práctica para el cuidado óptimo de sus electrodomésticos)

Bogotá, sexto mejor destino turístico. Mucho se dice que Colombia es más que playa, y una prueba de esto es que Bogotá haya sido elegida como el sexto mejor destino del año en los premios Best of the Best de los Travelers Choice de TripAdvisor. Esta elección, basada en las calificaciones de los viajeros, destaca la gran oferta que posee la capital del país en temas como oferta gastronómica, atracciones y actividades en destino.

El dólar beneficia al turismo emisivo. Gracias al descenso que ha venido presentando el precio del dólar desde el segundo semestre de 2023, el turismo internacional se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para los viajeros colombianos que desean cruzar fronteras. Este fenómeno, sumado a otros múltiples factores permitió que, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, al cierre del año, 5.174.032 colombianos viajaran al exterior, representando un aumento del 5% comparado con el año anterior.

Destinos no tradicionales también crecen. El país cuenta con destinos altamente posicionados en el mercado turístico mundial, como son Cartagena, Santa Marta, San Andrés e incluso las principales capitales. Sin embargo, a la par con ellos, otros hermosos lugares se están robando las miradas de los turistas, presentando un destacado crecimiento durante el último año en lo que se refiere al número de reservas. Riohacha con 20% de crecimiento, Villavicencio con 15% e Ibagué con 14%, lideraron el listado de los destinos no tradicionales que más crecieron. Este aumento en la oferta permite brindar una mayor variedad de actividades a los visitantes durante el año, además que incentiva la inversión en diversas zonas del país, impactando favorablemente la generación de empleo legal y el desarrollo de las comunidades.

La infraestructura turística en aumento. Invertir en desarrollo e infraestructura turística, se ha convertido en excelente negocio. A lo largo del territorio colombiano, actualmente se encuentran en marcha proyectos que incentivan el desarrollo de los territorios, generan empleo y atraen el turismo local y extranjero. Un ejemplo de esto es el famoso Malecón del Río, en Barranquilla, recorrido que actualmente acompaña el río Magdalena durante cinco kilómetros y que brinda una amplia oferta de entretenimiento, esparcimiento y gastronomía para sus visitantes. Otro desarrollo turístico recientemente inaugurado es el parque Caribe Aventura, destacado como el parque temático más grande del Caribe colombiano y que está ubicado estratégicamente en el recorrido entre Barranquilla y Cartagena, permitiendo que turistas y locales de los dos departamentos puedan visitarlo.

A la par con esto, el Gobierno nacional dispuso 1,1 billones de pesos para 14 aeródromos regionales, ubicados en el Chocó, Nariño, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vichada. Esto haría parte del Plan Estratégico Aeronáutico 2030, implementado años atrás por la Aeronáutica Civil y que busca llegar a 100 millones de pasajeros movilizados para el año 2030.