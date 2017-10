Abogado: “Manolo Duque no tiene pensado renunciar"

Al suspendido y hoy capturado alcalde Manolo Duque le han sugerido en más de una ocasión dar un “paso al costado”. Líderes políticos y voces de sindicatos y agremiaciones en la ciudad sostienen que ante la crisis política por la que atraviesa el Distrito, se requiere con urgencia la renovación de un nuevo gobierno ajeno a la “politiquería tradicional de siempre”.

Este miércoles, un grupo de ciudadanos convocó a través de redes sociales un plantón para exigir a Duque Vásquez que renuncie, mientras que en otros sectores cobra fuerza la hipótesis de que Manolo Duque negociaría su renuncia.

Juan Carlos Cabarcas, abogado defensor de Manolo Duque, en diálogo con El Universal.com.co descartó que Duque Vásquez tenga pensado renunciar.

“Yo no creo que él haya pensado eso. Yo he hablado con él sobre ese tema y es muy probable que en estos días él me dé una opinión sobre eso, pero él no ha tomado ninguna decisión”, dijo Cabarcas.

El litigante rechazó los “rumores” en los corrillos políticos sobre una posible decisión del mandatario.“No sé quién pudo haber dicho eso. Sé que en la ciudad hay muchos grupos que han solicitado su renuncia pero él no ha tomado una decisión”, puntualizó.

Como se recordará, el 1 de septiembre de este año, el Juez Cuarto Penal de Control de Garantías envió a la cárcel de manera preventina a Duque y demás capturados en la operación “La Heroica” tras encontrar que los delitos que se le imputaban sí estaban tipificados y sí demuestran "un pacto" para apropiarse de la Contraloría.

La operación "La Heroica" arrancó en Cartagena el pasado 2 de agosto con la captura de Manolo y su primo José Julián Vásquez. El Fiscal Nestor Humberto Martínez llegó a la ciudad para anunciar la recopilación de más de 400 horas de grabación, testimonios y "copioso material documental" que probarían una presunta red de corrupción y tráfico de influencias al interior de la Administración Distrital.

Por el mismo proceso también fueron vinculados el concejal Jorge Useche y la contralora Nubia Fontalvo a quienes les fueron imputados los cargos de tráfico de influencias y cohecho por dar u ofrecer.

Como si fuera poco, Duque Vásquez enfrenta una suspensión por parte de la Procuraduría tras el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, el 27 de abril pasado, que ocasionó la muerte a 21 personas.

¿Cómo va el proceso de apelación?

Juan Carlos Cabarcas explicó que luego de interponer una recusación contra María Patricia Dueñas Soto, juez tercero penal del Circuito de Cartagena, por considerar que “no puede ser la togada que resuelva el recurso de apelación que él presentó”; Otro juez evaluó el caso y lo presentó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar para que los magistrados tomen una decisión. (Lea:Abogado Cabarcas recusa a la juez tercera que tiene el caso de Manolo)

“La juez tercero programó fecha para el 7 de noviembre pero yo presenté una reacusación (…) El Tribunal Administrativo de Bolívar es ahora quién debe dirimir pero la sala no está integrada porque uno de los magistrados se encuentra en una situación judicial complicada con la justicia”, sostuvo Cabarcas.

El abogado de Manolo Duque y José Julián Vásquez indicó que se encuentra a la espera de la determinación que tomaría el tribunal para continuar con el proceso de solicitud de libertad para ambos.