¿Qué representa un cambio de gabinete distrital a cargo de Sergio Londoño?

Sergio Londoño Zurek retornó al Palacio de la Aduana el pasado 28 de julio y sobre su espalda, la responsabilidad de dar continuidad al Plan de Desarrollo “Primero La Gente” de Manolo Duque, quien asume, ahora sí, la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría tras la serie de irregularidades que se destaparon en las construcciones de la ciudad con la caída del edificio en Blas de Lezo.

Londoño Zurek, quien aún mantiene el cargo como director de la Agencia Presidencial de Cooperación se enfrenta, según opinan muchos, a un panorama dificultoso pues llega a una ciudad donde los niveles de inseguridad van en aumento, los mototaxistas presionan para que no se les prohíba su circulación por las vías principales y la investigación en curso sobre las otras construcciones de los Hermanos Quiroz que se levantaron sin licencia y cuyos propietarios estarían a punto de perder sus títulos de propiedad. (Lea:“Manolo Duque sí fue notificado”: Consejo Superior de la Judicatura)

El cartagenero de 32 años goza de buena fama en redes sociales. A través de su cuenta personal en twitter agradece los mensajes de apoyo y anunció “decisiones de fondo” que permitan el desarrollo de la ciudad para contrarrestar la pobreza.

Esta primera decisión la tomó hace dos días, luego de solicitar la renuncia a su cargo del total de integrantes del gabinete de Gobierno. Aunque aún no se sabe quiénes serían las nuevas 'caras' de cada una de las Secretarías del Distrito, Zurek solo se limitó a decir “agradezco muchísimo al gabinete distrital por esta acción que va a permitir enrutar a la ciudad hacia una gestión pública más ordenada y hacia una trazabilidad mejor de los procesos que se vienen desempeñando”.

Se espera que al término de esta semana, el alcalde encargado informe ante la opinión pública quienes serán los nuevos integrantes del gabinete, y quienes se quedarían por fuera.

ElUniversal.com.co consultó a dos expertos para analizar la decisión de Sergio Londoño de re armar un gabinete en una interinidad. ¿Es favorable para Cartagena? ¿Qué pasa si regresa el alcalde Manolo Duque o un nuevo mandatario que designe el presidente Juan Manuel Santos?

Carlos Arias, analista político y docente de la Maestría en Comunicación Política de la U. Externado, señala que la renovación del gabinete por parte del alcalde interino obedece a una dinámica política mucho más de fondo en la que se advierte una falta de gobernabilidad.

“Que el alcalde interino pida la renuncia de todo su gabinete lo que deja leer en el subtexto es que lo que está pensando el Gobierno Nacional, que lo pone allí, es que muy seguramente advierte las medidas jurídicas que sacaron a Manolo Duque dos veces de la Alcaldía... que se necesita en el mediano plazo darle solución a Cartagena. Lo que quiere decir, ya entre líneas, que dudo mucho que el alcalde Manolo vuelva a la Alcaldía y si vuelve, lo que le tocaría hacer es trabajar bajo los lineamientos que el Gobierno Nacional”.

Arias considera que Manolo Duque no concentró su atención en administrar a la ciudad como el foco visible del Gobierno Nacional.

“Cartagena es muy importante para el 'bogocentrismo' porque allí no solo vacaciona el estrato 7 y el estrato 8 de Bogotá, de Medellín y de Cali, sino que se mueve la ventana empresarial de Colombia. Cartagena, y creo que no lo ha leído muy bien Manolo, no solamente es el lugar de recreo de la gente estrato alto de Bogotá (…) es una ciudad que sin estar dentro del grupo de las 5 capitales más importantes de Colombia, tiene tantos ojos en foco, que es un foco industrial y empresarial de ventana hacia el mundo, y el alcalde Manolo nunca entendió esto y no vio que tiene dos Cartagena, incluso, tres Cartagena”.

Para Carolina Calderón, la directora ejecutiva de Fundación Pro Cartagena (Funcicar), la ventaja de Londoño Zurek para trazar su propio estilo de gobierno es clara pues no tiene compromisos políticos electorales.

“El alcalde (e) ha marcado su propio estilo de gobierno, cuenta con la libertad de mantener o cambiar el gabinete, no tiene compromisos político electorales. Las dificultades en la efectividad institucional muchas veces no reposan solo en el titular de la cartera, deben darse los actos administrativos que le permitan al distrito los ajustes estructurales para fortalecer las secretarías y trabajar de manera articulada en la oferta institucional”.

Así mismo agrega "como ciudad tenemos un desafío muy grande, el comportamiento de los indicadores de calidad de vida, desempeño fiscal y transparencia municipal, nos indican que la voluntad política y la capacidad de gestión son clave para no retroceder en la tendencia".

¿Qué sigue?

Mientras Manolo Duque cumple la suspensión, el presidente Juan Manuel Santos deberá analizar la terna que debe presentar el movimiento significativo de ciudadanos Primero la Gente.

Por lo pronto, Sergio Londoño Zurek asume este cargo. Pero los intereses políticos entre el gobierno de Manolo y el gobierno Santos no se hacen esperar y surgen preguntas como ¿La terna elegida por Primero La Gente obtendrá el visto bueno del presidente? ¿Seguirá Londoño a cargo por más tiempo?