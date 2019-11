64 salvavidas esperan ‘romper’ 17 años de OPS

“Carecemos de todo tipo de legalización laboral, esto ha afectado a nuestras familias por el tiempo que no es remunerado. Además, porque mientras atendemos y prestamos este servicio, casi siempre estamos ausente en las fechas especiales”, dijo Álvarez, quien también se refirió a los riesgos a los que están expuestos y que asumen con responsabilidad, pero que deberían retribuirles con un contrato laboral permanente con todas las prestaciones sociales.

El proyecto

Temores de

los salvavidas

Les preocupa los últimos roces entre el alcalde Pedrito Pereira y el Concejo, y que de no ser aprobado este proyecto, tengan que seguir trabajando con todas estas limitaciones. “Este domingo es el debate, han habido muchos comentarios que crean incertidumbre. En estos momentos tenemos contrato hasta el 25 de diciembre y si no se arregla esta situación por no aprobarse el proyecto, estaríamos sin seguridad social, sin salario y prestando el servicio, exponiendo nuestras vidas hasta que la nueva administración decida cómo va a hacer el tipo de contratación”, manifestó González, quien indicó además que otro problema es el tiempo que se pierde cuando termina un contrato o se hace cambio de administración, “entre cambio de una administración y otra, entre contrato por OPS, entre término de uno e inicio de otro se pierden días, hasta meses, y nosotros nunca abandonamos las playas, siempre estamos ahí porque sabemos la responsabilidad que tenemos y lo peligroso que es el mar”, puntualizó.