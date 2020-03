A esto se puede enfrentar si viola el toque de queda en Cartagena

Pese a la polémica y confusión que se generó en el país por el Decreto 418 de 2020, que firmó el presidente Iván Duque y puso frenó a las medidas tomadas por los alcaldes y gobernadores para evitar la propagación del coronavirus, el toque de queda en Cartagena siguió firme y vivió su segundo día. (Lea aquí: Pese a decreto de Duque, toque de queda en Cartagena permanece: Dau) La medida, que rigió desde las 6 de la tarde de ayer y se prolongó hasta las 4 de la mañana de hoy, fue acatada en aspectos generales por la ciudadanía, sin embargo, a diferencia del primer día se vio a más personas recorriendo las calles de la ciudad en el horario no permitido. Los comparendos La Policía Metropolitana de Cartagena detalló que durante el toque de queda se desplegaron 21 puntos de control, donde se ubicaron vallas en las vías principales y secundarias para un completo cierre de la ciudad por sectores. Estos controles permitieron aplicar 37 comparendos, a igual numero de personas, por infringir la medida en diferentes sectores de la ciudad. La cifra muestra un aumentó en relación con el primer día del toque de queda, en que el según la Secretaría del Interior 24 personas fueron sancionadas por violar el Decreto 0506 del 17 de marzo de 2020 firmado por el alcalde William Dau Chamatt. (Lea aquí: Comparendos, capturados y un muerto, lo que dejó el toque de queda) Le saldrá costoso Las 61 personas que violaron el toque de queda en Cartagena durante los dos primeros días se enfrentan a un comparendo por “incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía”, establecido en el Artículo. 35 Numeral 2. del Código Nacional de Policía, por lo que deberán pagar una multa de $ 936.000. Sin embargo, si su actuación es reiterativa podrán ser detenidas por delitos que atenten contra la salud pública. Y es que según el artículo 368 del Código Penal sostiene que “el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Seguirán los controles Mientras el toque de queda se mantiene, la Policía seguirá desplegando grupos de agentes en diferentes sectores de la ciudad, la Infantería de Marina y el Cuerpo de Guardacostas realizarán patrullaje y control en los corregimientos y la zona insular. También se realizarán caravanas, conformadas por policías del Grupo de Reacción Motorizada - Goes “ Cascos Negros”, personal del Escuadrón Móvil Antidisturbios - Esmad y del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, adscritos a la Policía Metropolitana de Cartagena. De igual manera, el alcalde Wililliam Dau seguirá recorriendo los barrios de la ciudad para comprobar que se esté cumpliendo a cabalidad con las disposiciones y recomendaciones de las autoridades para evitar la propagación del COVID-19. (Lea aquí: Ya son 9 las personas con coronavirus en Cartagena)

