“A las manipuladoras se les adeuda pero les vamos a pagar”: operador del PAE

El Programa de Alimentación Escolar, PAE, parece que no puede funcionar en completa normalidad en Cartagena, pues desde hace tiempo los inconvenientes han rodeado cada una de las contrataciones y su respectiva entrada en operación.

El pasado 12 de agosto, la Unión Temporal Nuevo Amanecer (conformada por la fundación Nuevo Amanecer y 1A Sumiservis S.A.S., de Girardot) comenzó a operar el PAE en Cartagena, y desde entonces, las manipuladores de alimentos denunciaron públicamente que no han recibido el pago de sus honorarios.

Lea aquí: Estas son las empresas que conforman UT, el nuevo operador del PAE

“Qué piensan ellos, que nosotros trabajamos para regalarles nuestro trabajo, que nosotras no gastamos, no pagamos agua, no comemos. Ya basta la falta de respeto hacia nosotras, somos seres humanos y tenemos gastos igual que ellos”, dijo una de las manipuladoras que pidió reservar su nombre.

Ante los incumplimientos al contrato, El Universal contactó a Darío González, vocero de la UT Nuevo Amanecer quien confirmó la deuda de dos meses a las trabajadoras.

“Efectivamente es así, a las manipuladoras se les está adeudando eso pero se lo vamos a pagar entre el sábado, el lunes y el martes; será así porque nosotros hacemos los pagos personales y segmentamos por zonas por el volumen de manipuladoras, para evitar congestiones (...) ya se les comunicó, ya ellas lo saben, ya hay un cronograma previo”, afirmó.

González Rincón aclaró que no a todas las 500 manipuladoras se les adeudan la misma cantidad de meses, ya que el PAE no comenzó a operar simultáneamente en todas las instituciones educativas del Distrito.