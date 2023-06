¡A señalizar! Juzgado ratifica que el DATT debe intervenir la avenida Pedro Romero

“Las pretensiones mías son colectivas, no son solo para mi sector Nuevo Tesca, sino para favorecer a toda la avenida Pedro Romero, desde la glorieta de La Esperanza hasta la Ye de Olaya. Estamos hablando de unos ocho colegios principales en los que estudian miles de niños y niñas, quienes se enfrentan a un desafío diario cuando entran y salen de clases, porque es muy complicado cruzar sin una debida señalización. Aquí no hay cebras, no hay pares, no hay reductores de velocidad, no hay semáforos, no hay nada. El riesgo para el peatón es muy alto”, le dijo Miranda a El Universal en una reciente entrevista.