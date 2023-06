“Corredor de Carga debe ser entregado en óptimas condiciones”: Distrito

A los pocos minutos del anuncio del alcalde se levantaron las talanqueras en los peajes de Parquiamérica y Abocol, pues los de Manga y Ceballos no se cobraban desde 2021.

Hay que precisar que este laudo es de cumplimiento inmediato, y no se suspende si se presenta algún recurso. El Distrito iniciará el proceso de reversión de la infraestructura de la vía concesionada, es decir, a partir de la decisión las casetas de peajes se convierten en mobiliario público. No hubo ninguna condena económica distinta a la restitución de la infraestructura y al levantamiento de la medida cautelar que se había decretado dentro del proceso, en donde se le ordenaba a la fiduciaria no seguirle transfiriendo los recursos que recaudara la concesión. Ese recurso sí fue puesto a disposición del Distrito, que se refiere a lo recaudado desde octubre de 2020, cuando se cumplió la TIR.

La medida cautelar que se solicitó dentro del proceso fue que se “congelaran” en la fiduciaria todos los recursos que la concesión estaba percibiendo con ocasión del cobro de los peajes. En medio de las protestas que se desarrollaron en esa época se acordó solo cobrar en dos peajes. A partir de ese momento solo se cobraban en las casetas de Parquiamérica y Abocol, y ese recurso entraba a la fiducia que había sido constituida por el concesionario tras el laudo.

Es decir, esos recursos habían estado ahorrándose y luego hubo una aclaración donde se les dijo que se podía transferir solo el costo operativo para poder continuar con el funcionamiento, pero no iban a tener derecho a ninguna utilidad ni rendimiento. Ese dinero está a disposición de la fiducia y el laudo sí ordena levantar la medida cautelar y entregarle los recursos al Distrito.