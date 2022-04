ABC para una Semana Santa segura en el mar

La Semana Santa es una de las temporadas más aprovechadas por residentes y turistas para descansar. Y uno de los planes predilectos para hacerlo es en las playas de la zona insular de Cartagena. Así mismo, hay quienes prefieren las actividades en el interior de la bahía.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto, se ha venido preparando para garantizar la seguridad durante esta temporada y así evitar emergencias. Por este motivo socializó a prestadores, turistas y ciudadanía en general, las medidas para evitar inconvenientes en esta semana.

El Universal le informa todo lo que debe tener en cuenta si va a realizar alguna de estas actividades.

A. Horarios de zarpe

Según el color de las banderas, relacionadas a las condiciones meteomarinas del día, estos son los horarios para la salida y el regreso de las embarcaciones:

Verde: Libre navegación. Zarpe desde las 7 a.m. y regreso hasta las 5 p.m.

Amarilla: Navegación con restricciones. Zarpe desde las 7 a.m. hasta las 10 a.m. y regreso hasta las 3 p.m.

Roja: Ninguna nave puede salir a navegar.

B. Puntos autorizados

Los únicos puntos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros son:

- Muelle La Bodeguita.

- Muelle de Madera.

- Club de Pesca.

- Club Náutico.

- Marina Todomar.

- Marina Rosales.

- Marina Náutica Integral.

C. Sobre las embarcaciones

Todas las naves deben cumplir con las siguientes normas:

- Contar con los permisos vigentes.

- Contar con póliza de riesgo para pasajeros.

- Respetar los cupos autorizados.

- Cumplir los horarios de navegación.

- Contar con licencia de navegación al día.

- Respetar los niveles de velocidad y ruido.

- Contar con elementos de seguridad marítima.

- Contar con bichero, radio de comunicaciones, botiquín de primeros auxilios y aro salvavidas.

- Solo se pueden alquilar naves de bandera colombiana.

- Lanchas con un motor solo pueden navegar en la bahía interna, máximo entre Cartagena y Tierrabomba.

- Lanchas con mínimo dos motores son las únicas autorizadas para zarpar hacia el archipiélago de Islas del Rosario y San Bernardo.