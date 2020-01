Alcaldía de Cartagena modifica contratación para alimentos de las reclusas

Y es que según el pliego colgado en Secop, el proceso se cerraba el 24 de enero a las 10:30 de la mañana, cuando el tiempo se debía contar desde el día siguiente al de la publicación del mismo. Es decir, que el plazo para presentar ofertas sería este sábado, pero al ser día no hábil, el proceso debía cerrarse el lunes 27 de enero.

Además ello, la contratación de mínima cuantía incumplió el día hábil para presentar ofertas, tal como lo estipula el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.5.2. numeral 3: “La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la Entidad Estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas”.

El primer proceso contractual competitivo convocado por la administración del alcalde William Dau Chamatt no se salvó de las observaciones por algunas irregularidades.

Se modificó

El alcalde William Dau, en diálogo con El Universal, manifestó que una vez tuvo conocimiento de estas irregularidades por parte de Funcicar dio la orden de modificar el proceso.

Indicó que le advirtió a la Secretaría del Interior, dependencia que convocó la contratación, que estas situaciones no se pueden repetir.

“Yo no tenía conocimiento de estos hechos hasta que leí lo de Funcicar e inmediatamente di la orden de cambiar las fechas. Porque una de las cosas que yo tanto criticaba de las administraciones malandrinas era que los contratos de mínima cuantía siempre los abrían durante un día y así no debe ser, excepto cuando exista una urgencia manifiesta. Mi administración es transparente y no vamos a obrar así”, precisó.

El mandatario sostuvo que con la finalidad de que todos los interesados presenten las ofertas se amplío el término concedido inicialmente hasta el 29 de enero a las 10:30 de la mañana.

De conformidad con lo anterior, el cronograma de actividades del proceso tuvo algunos cambios.