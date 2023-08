Alcaldía denunció un presunto desfalco en tiempos de Pedrito Pereira

El Universal, consultó al exalcalde de Cartagena, Pedrito Pereira sobre la denuncia dada a conocer por la revista Cambio, y aseguró que no tenía conocimiento de los hechos.

“No tengo conocimiento sobre esos hechos. Recuerdo que hace unos años el alcalde hizo esas denuncias. En especial sobre el tema de los recursos de Dow Quimica. Consulté al jefe de la oficina jurídica y me comentó que no eso era cierto, que los poderes que él otorgaba no permitían eso. Es lo único que se al respecto”, dijo el exmandatario.

Pereira recordó que dicha denuncia fue hecha por el alcalde Dau en sus redes sociales a través del Libro Blanco. “Me comentó el jefe de la oficina jurídica que fue investigado por esos hechos por la Procuraduría y le fue cerrada la investigación”, agregó,