Minuto a minuto: Dau revela nuevas irregularidades en el Distrito

La lucha del alcalde William Dau Chamatt contra la corrupción sigue en firme.

Un mes después de que le mandatario entregará la última parte del ‘Libro Blanco’, una iniciativa mediante la cual reveló presuntas irregularidades ocurridas en las diferentes dependencias del Distrito en administraciones anteriores, el mandatario realizó hoy, 13 de septiembre, el denominado “Domingo de Denuncias”, que hace parte del programa “El Tractor en Línea”.

Durante estas presentaciones, que se realizarán de manera periódica, el alcalde hablará de temas de ciudad, acciones de Gobierno y denuncias.

A continuación el minuto a minuto de la presentación:

4:58 p.m.: El alcalde William Dau dio por finalizada la presentación. Agradeció a todas las personas que se conectaron al en vivo y pidió a la ciudadanía denunciar los hechos de corrupción en las administraciones anteriores y también las que se puedan presentar en su mandato.

“Yo se que todavía estoy muy rodeado e infiltrado por malandrines en la Alcaldía, sobre todo en los niveles bajos y medios, en los niveles altos yo estoy tranquilo, por eso si hay corrupción al interior de mi administración les ruego que denuncien, yo voy a tener mano firme”, confesó William Dau.

El mandatario explicó que para la recepción de hechos irregulares se habilitó el link www.cartagena.gov.co/denunciascorrupción

.

4:55 p.m.: El alcalde se refirió a las relaciones con el Concejo. Dau explicó que ad portas de la aprobación en segundo debate de una incorporación al presupuesto en las sesiones extraordinarias, varios cabildantes estuvieron realizando rondas a varios de sus funcionarios, especialmente al secretario de Hacienda, Dewin Pérez.

“En esas visitas que hacían los concejales de la ‘bancada malandrina’ venían era tratando de presionar y chantajear a mis funcionarios para conseguir prebendas a cambio de aprobar esto en segundo debate. Lo mismo que hicieron cuando aprobaron el Plan de Desarrollo, avalaron el plan y al día siguiente estaban todos diciéndole a mis secretarios “bueno ya nosotros admitimos el plan dame mi OPS, ¿dónde están mis contratos?”, sostuvo Dau.

El mandatario ratificó que él no cederá a estas presiones y que si los cabildantes no dan su brazo a torcer la pelea durará el resto de su periodo de mandato.

“Como yo no quiero ceder ahora están haciendo la misma presión que venían realizando desde el 2 de enero, cuando instalé las sesiones del Concejo, llamando a todos mis funcionarios a interrogarlos, a hacerles preguntas y a cuestionarlos, esos mismos secretarios que luego piden que le den su OPS, pero eso no va a pasar en mi administración y esta pelea va a durar cuatro años. La única manera que esta pelea termine es que ellos acepten que no van a poder recuperar el dinero que se gastaron en sus campañas políticas. La gran mayoría gastó muchísimo dinero, más de lo que iban a devengar como concejal, y al yo quitarles las OPS y los contratos les puse el pie en el pescuezo, les he quitado el oxígeno y están dolidos, ardidos y en plan de guerra para obstaculizar el buen funcionamiento de esta administración”, aseguró burgomaestre.

4:53 p.m.: William Dau habló sobre la polémica generada en Cartagena por el salario que recibe la Primera Dama de la ciudad, Cynthia del Carmen Pérez Amador, ya que muchos aseguran que es un valor exagerado para el nivel de educación que ostenta la funcionaria. (Lea aquí: Contraloría tiene en la mira el salario de la primera Dama de Cartagena)

“Los organismos de control abrieron una nueva investigación por haberla contratado, la verdad es que la cantidad de investigaciones que me han abierto me resbalan, me la tienen velada los malandrines de los órganos de control con sus aliados politiqueros, a quien ellos le reportan. Yo contraté a Cynthia y se le paga 7 millones de pesos por una OPS que es de alta confidencialidad, y esta es una excepción que se encuentra dentro de los contratos de prestación de servicios”, indicó el mandatario.

El alcalde manifestó que si bien Amador es tecnóloga, a ella se le dio un título honorífico de Primera Dama de Cartagena. “Ella es mi persona de mayor confianza, fue mi gerente de campaña, ha estado trabajando conmigo desde hace años. Cynthia es mi representante en las calles y ante la ciudadanía, ella está autorizada para hablar a nombre mío y en nombre del Distrito. Eso no es un puesto de corbata que ella recibió, Cynthia trabaja 24/7 por la Alcaldía, se ha puesto la camiseta por la ciudad, ha sacado adelante, junto a Cielo Blanco, el programa ‘Barrio Heroico’, diría yo la iniciativa más exitosa que hemos tenido para disminuir los casos de COVID”, afirmó William Dau.

4:50 p.m.: Otro punto que tocó el mandatario durante la transmisión fueron las renuncias de varios funcionarios del gabinete, esto teniendo en cuenta que el pasado jueves presentó su dimisión la directora de Escuela Taller, Alexa Cuesta. (Le puede interesar: ¿Qué representa una nueva baja en el gabinete Dau? Hablan expertos)

El alcalde William Dau reveló que vendrán más renuncias, porque las personas que no den la talla se tienen que ir.

“Varias personas me han echado en cara la falta de estabilidad en la administración del gabinete “Salvemos Juntos a Cartagena”, por la cantidad de funcionarios que se han retirado de la Alcaldía. Les digo algo no solo lo que han salido, sino los que faltan también. Yo no estoy diciendo que sean corruptos, solo que estas personas no dieron la talla”, aseveró Dau.

Agregó que “a diferencias de pasadas administraciones, ahora no hay un concierto para todos cubrirse las espaldas y repartirse y comer del pastel. Aquí, estos funcionarios que son honestos pero no dieron la talla tenían que salir. Los cambiaré sin que me tiemble el pulso, porque yo tengo que hacer lo mejor para Cartagena”, expresó el alcalde.

4:45: p.m.: El mandatario de los cartageneros también explicó el despido de la esposa del suspendido concejal Oscar Marín, Hermelina Meñaca, quien trabajaba en la Secretaría de Hacienda y embargó al Distrito.

Manifestó que la mujer fue removida del cargo porque dejó de ir al trabajo durante varios meses argumentando un dolor de oídos, sin embargo, nunca presentó su incapacidad laboral.

“La mujer sabía que ella iba a salir de la administración, porque yo no aceptó malandrines, y por eso durante meses dejó de ir al trabajo, diciendo que tenía un dolor de oídos y le seguíamos pagando. Luego que mande a investigar el caso nos encontramos que no había certificación médica y por eso la despedimos”, dijo Dau.

El mandatario agregó que luego de ello Hermelina Meñaca interpuso una tutela contra el Distrito.

“Un juez sin vergüenza falló a su favor, aceptando un certificado emitido por un médico particular que esta señora consiguió y le colocó lo que ella quería. Además el juez sin ningún sustento dijo que era una minusválida, cuando eso no es así. A ese juez lo voy a denunciar por prevaricato”, informó el alcalde.

4:40: Durante la presentación, el alcalde dio a conocer que interpuso en la Fiscalía una denuncia contra Jacqueline Perea Blanco, quien fungió como enlace distrital de Familias en Acción en la pasada administración, por el presunto robo de uno equipos de cómputos.

“Tenemos las certificaciones con las firmas que ella retiró unos equipos que fueron comprados y estaban en la bodega del Distrito, pero cuando hizo entrega de la oficina y del cargo esos equipos no estaban relacionados ni aparecían en ninguna parte, se esfumaron, por eso la denuncie”, asintió Dau.