Alcaldía mantiene horarios de atención al ciudadano lo que resta de diciembre

Espinal - sede DATT: dirección: Carrera 14 No 31ª-15, Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Centro - Getsemaní (Casa Fátima) sede Dadis: dirección: Carrera 10b No 25-10, Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).

Centro - Edificio Antiguas Empresas Públicas Municipales: dirección: Carrera 10, Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Centro, Palacio de la Aduana: Dirección: Centro - diagonal 30 # 30 – 78, Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).

Localidad de la Virgen y Turística - Barrio Chiquinquirá (Casa de Justicia de Chiquinquirá): dirección: Carrera 58 No 31 c 64, Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (jornada continua).

Localidad Industrial y de la Bahía - Barrio El Socorro (Biblioteca Distrital Jorge Artel): dirección: Cra. 71 #29-100, Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).

Localidad Histórica y del Caribe Norte - barrio Santa Rita (Casa de Justicia): horario de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. (jornada continua).

Además, los ciudadanos también tienen la opción de radicar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) a través de la sede electrónica en el sitio web oficial de la Alcaldía de Cartagena.

La División de Impuestos de la Secretaría de Hacienda Distrital también continuará funcionando con normalidad en su sede ubicada en el centro de la ciudad, Plazoleta Joe Arroyo, en horario continuo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los ciudadanos pueden realizar consultas en línea a través de la página web habilitada para este fin.

Con esta medida, la Alcaldía busca garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los servicios y la atención que requieren durante la temporada de fin de año.