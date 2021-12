“Alcaldía, primer responsable de los bloqueos en Bocagrande”: gremios

Consejo Gremial de Bolívar

“Cuente con mi patrocinio”

Por su parte, Bustamante, quien además es vicepresidente de la Junta Directiva de Corporturismo, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana y miembro de las juntas directivas de Cotelco y Funcicar, le expresó a Múnera Cavadía, que “esto no se trata de derechos ni de libertad de expresión o protesta, se trata de tener cordura, sentido común, amor propio, civismo, dignidad y amor por su ciudad. Quienes se comportan de esta manera, simplemente demuestran que no la quieren, y tan común hoy, que el bien particular prima sobre el bien común”.

“Estoy a sus órdenes, y a las del alcalde William Dau, como siempre, para contribuir en lo que ustedes estimen necesario por el bien de nuestra ciudad, a nivel individual, o a través de las Juntas Directivas en las cuales tengo el privilegio de servir. Estaré atento a su llamada si es el caso, y cuente con mi patrocinio para ello”, le dijo en su carta.