Alejandro Riaño da detalles del primer coche eléctrico para Cartagena

Alejandro Riaño.

De acuerdo con Riaño, el proyecto para reemplazar el primer equino por un coche eléctrico beneficiará no solo a los animales sino también a quienes manejan estos coches.

Riaño aclaró que el proyecto no dejará sin trabajo a los cocheros y les envía un mensaje para que lo escuchen y conozcan el plan.

“Mi intención no es quitarles el negocio a esas personas. No es cambiar la totalidad de los coches, porque sería un negocio inviable. Queremos modificar los ya existentes, quitar el animal, cambiar la tracción y volverla eléctrica. Es muy sencillo este tema. El coche estaría costando entre 25 a 30 millones de pesos”, explicó.

Y agregó “el mensaje a los cocheros es que me oigan, me reciban, uno no puede dejarse llenar la cabeza de lo que dicen unas personas. Quiero que conozcan este proyecto y se enteren del beneficio para ellos”.

A pesar de esta invitación, la Asociación de Cocheros se niega a hablar con el comediante. El Universal se comunicó con ellos, extendió la invitación de Riaño, pero la respuesta fue: “Se niegan a comunicarse con Riaño, porque mientras pretende posar como un salvador de ellos, cada vez que puede los pone en la picota ante los medios de comunicación”, señaló Joaquín Torres, abogado del gremio. Lea: Las críticas de los cocheros a la propuesta de las carrozas eléctricas