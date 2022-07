Alerta: Ministerio de Salud da detalles sobre la viruela del mono

“Adoptar las medidas de prevención y control de infecciones apropiadas, precauciones estándar y basadas en la transmisión, incluida la adición del uso de respiradores para los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con sospecha de viruela símica, y un énfasis en el manejo seguro de la ropa de cama y el manejo del medio ambiente. Reforzar la adherencia a los protocolos de atención y entrenamiento permanente del personal de salud y brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control”, precisó el Dadis.

Puertos y aviones

En cuanto a los diferentes operadores portuarios y aeroportuarios, la directora (e) del Dadis, Carmen Llamas, aseguró que el carácter turístico de la ciudad de Cartagena establece por si solo un factor de riesgo para que se puedan introducir cualquier evento de interés en salud pública, en este caso en particular la viruela del mono; sin embargo, Llamas hace “un llamado a la ciudadanía a no generar alarma ante esta situación y a que estos reportes no provoquen pánico en la población”.

El Dadis invitó a estar vigilantes de la sintomatología y los contactos con personas sospechosas. Ante la presentación de alguno de estos síntomas y si estuvo en contacto con un caso sospechoso llamar a su EPS o acudir al centro de salud más cercano.

Las autoridades de salud establecieron que los operadores portuarios y aeroportuarios deberán establecer acciones en los puntos de entrada y pasos fronterizos, capacitar al personal responsable de las operaciones en el punto de entrada sobre las medidas de prevención, brindar recomendaciones para la actuación y la viruela símica, mantener las condiciones sanitarias e higiénicas del punto de entrada, actualizar los planes de emergencia y contingencia y realizar la adecuada articulación con los actores responsables en sanidad portuaria.

Habla el ministro

Fernando Ruiz, ministro de Salud, explicó que, pese a la emergencia actual, la enfermedad no es nueva, pues circula hace medio siglo en África, y luego se propagó por Europa y América. “Las lesiones que provoca son parecidas a la varicela y el contagio es fundamentalmente por el contacto con las lesiones, fluidos y relaciones sexuales. Tiene baja letalidad y es de bajo contagio, pues no tiene la característica aérea del COVID-19. Sin embargo, no se puede bajar la guardia, pues ya hay muchos países con situaciones de contagio comunitario”, explicó Ruiz.