Alerta por venta de drogas fuera de colegios en Cartagena

Julia* tiene dos niños en primaria. Ambos, estudian en una institución educativa de la ciudad que queda cerca de donde residen. Ella asegura que hay días en que no le da tiempo de ir a recoger a sus hijos, debido a que trabaja desde casa y hace las labores del hogar, por eso le pide el favor a una vecina para que se los lleve.

“Como a veces no me alcanza el tiempo para recogerlos a las 12:30, la vecina que también tiene un niño estudiando allá, me hace el favor de traérmelos. Pero la semana pasada uno de mis hijos llegó con un dulce que tenía el empaque manipulado y eso me causó curiosidad”, aseguró la mujer, que prefiere mantener la reserva de su identidad.

Ella asegura que su hijo, de 8 años, llegó con un masmelo, pero el empaque tenía unos orificios y el dulce también. “Cuando él llegó me dijo que me regalaba ese dulce que le había dado un señor en la puerta del colegio. Le pregunté que si conocía a esa persona y me dijo que no. Que el señor lo había llamado y le entregó el dulce, según hizo lo mismo con otros niños”, aseveró.

