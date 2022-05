Alfonso Hilsaca se defiende de nueva acusación del alcalde William Dau

“Yo me puse a atar cabos con un correo electrónico anónimo que me llegó hace dos días, diciendo que, frente a unas declaraciones que yo di en una reunión pasada sobre el Área Metropolitana, el Turco Hilsaca convocó supuestamente a los alcaldes para decirles que no se metieran en el tema del Área Metropolitana y que se atuvieran a las consecuencias”, afirmó el alcalde de Cartagena.

El mandatario de los cartageneros agregó que la displicencia por parte de los alcaldes le causó extrañeza, puesto que ellos mismos habían manifestado su interés.

“Que muestre las pruebas”

Consultado por El Universal, Alfonso Hilsaca Eljadue por primera vez dio declaraciones para defenderse de acusaciones del alcalde Dau. Lea: William Dau se retracta de acusaciones contra Alfonso Hilsaca

“Yo no he citado a nadie, no me encuentro en el país. ¿Cómo voy a citar a alcaldes?, ¿en dónde? Que muestre las pruebas. Todo lo dice única y exclusivamente por los chismes, todo lo de él es chisme. Me dijeron esto, me dijeron lo otro (...) Todo soy yo. O sea, está enamorado de mí. Ya me toca es invitarlo a salir”, aseguró.

“Hay un punto claro. Un drogadicto vive siempre pensando en las nubes, no vive en la realidad y él es un drogadicto. Lo digo para que me denuncie, vayamos a la Fiscalía y se haga una prueba en Medicina Legal, que demuestre que no consume drogas. ¡Lo reto!”, recalcó el empresario.

E indicó: “Pedí en la Fiscalía que le hicieran un examen de sangre y tenía que hacérselo cuando se posesionó, porque ya es el límite. El señor (Dau) me ha echado a todo el mundo encima y yo no tengo que ver en nada. Al consumir drogas tiene violencia contra la gente”.